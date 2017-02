Wechsel an der Spitze der Arbeitsagentur Der bisherige Chef Steffen Leonhardi wechselt nach Leipzig. Er bekommt eine erfahrene Nachfolgerin.

Die neue Chefin: Petra Schlüter

Der alte Chef: Steffen Leonhardi

Die 100 Mitarbeiter der Arbeitsagentur in Riesa haben eine neue Chefin: Petra Schlüter übernimmt am 1. März die Leitung der Agentur, die mit drei Geschäftsstellen für den gesamten Landkreis Meißen zuständig ist. Die 50-jährige Diplom-Verwaltungswirtin ist im nordrhein-westfälischen Hemer geboren und arbeitet seit 1985 bei der Bundesagentur für Arbeit. Laut der Behörde bringt sie „langjährige Erfahrungen und umfangreiches Wissen aus der Praxis und der Führung von operativen Bereichen“ mit. Zuletzt war sie Leiterin für den Bereich Arbeitsmarkt in der in Chemnitz sitzenden Regionaldirektion Sachsen der Arbeitsagentur und gleichzeitig Abwesenheitsvertreterin des „Geschäftsführers Operativ“.

Und was sagt Petra Schlüter selbst? „Ich freue mich sehr auf meine künftige Tätigkeit in Riesa. Zuerst möchte ich die Mitarbeiter der Arbeitsagentur und sehr schnell die Netzwerkpartner kennenlernen. Denn ich weiß, dass nur mit einer persönlichen Nähe und mit funktionierenden Netzwerken aus Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften und öffentlichen Einrichtungen spürbare Erfolge erreicht werden können.“ Ihr Schwerpunktthema sei die Aktivierung und Vermittlung von Menschen, die bisher zu wenig vom guten Arbeitsmarkt profitieren konnten. Der Schlüssel für die erfolgreiche Integration in Arbeit liegt Schlüters Meinung nach in der Qualifizierung. „Wir müssen Menschen für die Arbeit fit machen – durch Investition in deren Bildung.“

Aber auch das Thema Ausbildung ist für Schlüter wichtig. Sie will den Übergang von Schülern in Ausbildung, Studium und Beruf weiter verbessern. „Die jungen Menschen müssen jede Hilfe erhalten, die notwendig ist, damit sie richtige Berufswahlentscheidungen treffen. Es darf kein Jugendlicher wegen falscher Vorstellungen vom Ausbildungsberuf seine Lehre abbrechen. Dafür sind eine gute Berufs- und Studienorientierung sowie eine individuelle Begleitung von Schülern erforderlich“, so Schlüter.

Der bisherige Agenturchef Steffen Leonhardi übernimmt zum 1. März den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig. Die Agentur Riesa mit ihren drei Geschäftsstellen ist deckungsgleich mit den Grenzen des Kreises Meißen. Mit einer Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent sind im Agenturbezirk Riesa aktuell 9 363 Menschen arbeitslos gemeldet. (SZ)

