Wechsel an der Spitze Neusalza-Spremberg schlägt den SV Zeißig und ist jetzt vorn.

Fußball. Am zwölften Spieltag gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze, weil die Zeißiger ihr Heimspiel gegen Neusalza/Spremberg knapp mit 1:2 verloren haben und gleichzeitig der LSV Neustadt/Spree zu Hause über ein 2:2 gegen die von Thomas Hentschel trainierten Crostwitzer nicht hinauskamen. Die SG-Kicker kletterten durch diesen Auswärtspunkt in der Tabelle von Platz elf auf Platz neun. Neustadt/Spree profitierte dabei allerdings von einem verwandelten Elfmeter in der 87. Minute, der nach einem frühen Rückstand noch das Unentschieden brachte. Crostwitz führte nach Treffern von Radim Vechet und Michael Müller schon nach 22 Minuten mit 2:0.

Auch die SG Weixdorf hat sich zur Mannschaft der letzten Spielminuten entwickelt. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf II begann die Umwandlung eines 0:2-Rückstandes in einen 3:2-Sieg erst ab der 87. Minute. Linus Stanzel, 60 Sekunden später Sören Becker und wiederum nur 120 Sekunden später Jawad El Attar sorgten für das geschichtsträchtige Kunststück.

Selbst Co-Trainer Kai Vogel von der SG konnte es kaum fassen: „Nach dem 0:2 war die Partie eigentlich abgehakt. Aber plötzlich bekamen wir Chancen und nutzten sie. Nach dem Anschlusstor merkte man, dass die Jungs das noch umbiegen wollen. Das war Wahnsinn.“ Zum dritten Mal hintereinander gelang Weixdorf ein 3:2-Sieg in den letzten Minuten. Für den Sportlichen Leiter Ralf Nicklisch war es ein Geschenk zu seinem 42. Geburtstag. Die Gäste vom FCO hatten nach Toren von Thomas Hentschel (67.) und Marc Stübner (82.) den Dreier schon sicher geglaubt. In der Torjägerliste führen Marcin Swirlik (Bad Muskau) und Dawid Wieckiewicz vom spielfreien FSV Oderwitz mit je zwölf Treffern. (ck/jj)

