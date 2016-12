Wechsel an der SPD-Spitze Der neue Vorstandsvorsitzende gibt eine klare Linie vor und der Stadt Dippoldiswalde Hausaufgaben auf.

Der SPD-Ortsverein Dippoldiswalde-Schmiedeberg hat einen neuen Vorsitzenden. Wie der SPD-Kreisvorsitzende Ralf Wätzig informiert, wurde auf der Vollversammlung des Ortsvereins am vergangenen Donnerstag Stefan Dietrich mit großer Mehrheit zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 26-Jährige aus Dippoldiswalde ist bereits Stellvertreter im Kreisvorstand und Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos im Landkreis.

Hellmuth Herrmann aus Schmiedeberg, der jahrelang an der Spitze des osterzgebirgischen SPD-Ortsvereins stand, hat den Staffelstab an die jüngere Generation übergeben und für die Wahl nicht mehr kandidiert. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde ebenfalls mit großer Mehrheit Andreas Horeth (40) gewählt.

Die Mitglieder diskutierten sogleich unter anderem aktuelle kommunalpolitische Themen und positionieren sich klar gegen einen Verkauf der Kommunalwohnungen in Schmiedeberg, den die Stadt Dippoldiswalde aus ihrer Finanznot heraus ins Gespräch gebracht hat. Sie kommt mit der Sanierung nicht hinterher.

Auch fordern die Genossen die Stadt sowie den Ortschafts- und Stadtrat auf, bei zukünftigen Grundstücksverkäufen auf eine ordnungsgemäße Ausschreibung der Grundstücke und eine angemessene Preisgestaltung zu achten. Anlass dafür ist auch der geplante Verkauf von Grundstücken in der Kernstadt. Vor Verkäufen sollte geprüft werden, ob die betroffenen Grundstücke nicht in städtischem Besitz bleiben sollten, um in Zukunft die Gestaltung in der Stadt mitbestimmen zu können.

„Bei der derzeitigen Finanzlage der Stadt Dippoldiswalde ist es undenkbar, dass derartige Schnellschüsse getroffen werden“, sagte der neue Ortsvereinsvorsitzende Stefan Dietrich. „Es schadet der Stadt und damit den Bürgern, wenn der Verkauf von Grundstücken im Eiltempo getroffen wird, denn was weg ist, ist weg.“ Versäumnisse der Vergangenheit werden seiner Meinung nach dadurch nicht behoben, sondern nur kurzfristig kaschiert. „Es sollte geklärt werden, wo gespart werden kann, und nicht durch schnelle Verkäufe der Eindruck erweckt werden, es ist alles wieder in Ordnung.“ (SZ/ks)

