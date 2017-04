Wechsel an der Klinik-Spitze Die Weißeritztal-Kliniken haben einen neuen ärztlichen Direktor. Der Mediziner ist Kollegen wie Patienten bestens bekannt.

Dr. med. Lars Thomaschewski ist seit 17 Jahren in den Weißeritztal-Kliniken. Jetzt wartet noch eine neue Aufgabe auf ihn. © privat

Dr. med. Lars Thomaschewski übernimmt die ärztliche Leitung der Helios Weißeritztal-Kliniken mit den Standorten in Freital und Dippoldiswalde. Er trat am Sonnabend offiziell die Nachfolge von Prof. Dr. med. habil. Matthias Weck an, der die Funktion des ärztlichen Direktors auf eigenen Wunsch abgab, wie die Klinik informiert.

Prof. Dr. med. habil. Weck (62) ist ein engagierter Arzt, der sich viele Verdienste bei der Weiterentwicklung der Klinik erworben hat, würdigt Geschäftsführer Dirk Köcher anlässlich der Staffelübergabe. Sieben Jahre war Weck ärztlicher Direktor. In dieser Zeit haben sich die Weißeritztal-Kliniken qualitativ und im Leistungsspektrum deutlich weiterentwickelt, so Köcher.

Prof. Dr. med. habil. Weck gilt zugleich als ausgewiesener Experte für die Zuckerkrankheit, wie Diabetes mellitus im Volksmund genannt wird. Seit 1997 ist er als Chefarzt am Klinikum in Freital tätig und führte später auch neben seiner Funktion als ärztlicher Direktor die Medizinische Klinik III weiter, die auf Diabetologie und diabetischen Fuß spezialisiert ist. Zudem leitet er das Helios Adipositaszentrum Sachsen. Weck will sich nun stärker auf diese Aufgaben konzentrieren, auf seine Tätigkeit als Chefarzt und als Leiter des überregionalen Adipositaszentrums, um es weiterzuentwickeln und zu etablieren, teilen die Weißeritztal-Kliniken weiter mit.

Seine Funktion als ärztlicher Direktor legt er in gute Hände. Sein Nachfolger, Dr. med. Lars Thomaschewski (56), ist auch schon 17 Jahre am Klinikum tätig und bringt daher große Erfahrung und Vorkenntnisse für das neue Amt mit. Er ist seit 13 Jahren Chefarzt der Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und orthopädische Chirurgie. In dieser Zeit habe er seinen Fachbereich zum größten innerhalb des Klinikums entwickelt und damit das Haus insgesamt maßgeblich mitgestaltet und vorangebracht, heißt es. Die Klinik wurde unter seiner Führung 2013 und 2015 als Traumazentrum im Traumanetzwerk Ostsachsen sowie seit 2014 als Endoprothetikzentrum zertifiziert. Neben der Wirbelsäulenchirurgie und der Neurotraumatologie hat er die Hand- und Fußchirurgie an beiden Standorten etabliert. (SZ/ks)

