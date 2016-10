Weber-Allee ab Dienstag wieder frei Die bislang gesperrte Bundesstraße auf dem Stadtring wird fertig. Am Fußweg wird aber noch weiter gearbeitet.

Ab Dienstag wird der Verkehr auf der Weberallee (B 101) wieder in beide Fahrtrichtungen möglich sein. Am Montag werden die Verkehrssicherung und die Umleitung beräumt sowie die Ampeln in den Normalzustand geschaltet, teilt die Stadtverwaltung mit. Es erfolgen in den Randbereichen noch Restarbeiten, jedoch kommt es nur geringfügig zu Verkehrseinschränkungen. Damit sind die Arbeiten zur Medienverlegung schneller abgeschlossen als geplant. Ursprünglich war Ende Oktober als Fertigstellungstermin angegeben. Begonnen hatte die Sperrung Anfang Juli. Seitdem konnte die Weberallee nur stadteinwärts befahren werden. Stadtauswärts erfolgt die Umleitung derzeit noch über die Schillerstraße. Für kommendes Jahr ist allerdings bereits erneut eine teilweise Vollsperrung angekündigt. Denn die Bundesstraße wird von der Mozartallee bis Naundorfer Straße erneuert. Bauzeit: voraussichtliche rund drei Sommermonate. (krü)

