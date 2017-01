Webcams sind wieder online Die beiden Webcams an der Altstadtbrücke in Görlitz und Zgorzelec sind wieder am Netz. Ihr Ausfall hatte mit einer Kündigung im Waidhaus zu tun.

Eine der beiden Webcams zeigt die Görlitzer Seite unter anderem mit dem Waidhaus (Mitte) und der Peterskirche rechts daneben. © screenshot/szo

Görlitz/Zgorzelec. Die beiden Webcams an der Altstadtbrücke liefern wieder Bilder. Wie Sylvia Otto, Sprecherin der Stadt Görlitz mitteilt, sind die Webcams seit Mittwoch wieder in Betrieb. Eine blickt auf die deutsche, die andere auf die polnische Seite der Neiße.

„Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte mit ihrem Rückzug aus dem Waidhaus auch den Internetanschluss gekündigt, den die Webcams immerhin 14 Jahre unentgeltlich nutzen durften“, heißt es in der Mitteilung. Die Firma Infotech habe nun gemeinsam mit dem Sachgebiet Technik der Stadt Görlitz die Kameras wieder ans Netz bekommen.

Der Verein Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege war im vergangenen Jahr vorzeitig aus dem 20-Jahres-Mietvertrag für das Waidhaus heraus. Der Stadtrat hatte einstimmig einer Aufhebung des Mietvertrages zum 31. August 2016 zugestimmt. Hintergrund war, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Finanzierung des Fortbildungszentrums eingestellt hat.

Neben den Webcams an der Altstadtbrücke gibt es in Görlitz und Umgebung weitere am Obermarkt, am Kaisertrutz, am Tierpark Görlitz sowie zwei am Berzdorfer See. Die Stadt Görlitz hat auf einer ihrer Internetseiten auf diese Webcams verlinkt. (szo mit SZ/ik)

