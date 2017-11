Finnair bittet Passagiere auf die Waage

Helsinki. Die Fluggesellschaft Finnair bittet ihre Passagiere in Helsinki vor dem Abflug auf die Waage. Dabei gehe es nicht um Übergewicht, sondern um eine Studie zum durchschnittlichen Gewicht von Passagieren und Handgepäck, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Gewogen werde ausschließlich freiwillig, anonym und mit dem Gepäckstück. So ließen sich auch keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Körpergewicht ziehen. Für die Fluggesellschaft ist es wichtig, das Gewicht an Bord zu kennen, damit beispielsweise Treibstoff richtig kalkuliert werden kann. (dpa)

Elstern attackieren Kuhherde

Schellbach. Behörden in Nordhessen haben Elstern zum Abschuss freigegeben, die über Wochen hinweg eine Kuhherde im Schwalm-Eder-Kreis attackiert haben. Die Kühe hätten den ganzen Sommer auf einer Weide verbracht und sich nicht schützen können, sagte Kreisjagdberater Werner Wittich am Donnerstag. Die Elstern landeten auf Euter und Anus der Muttertiere und pickten dort das rohe Fleisch heraus. „Das scheint ein neues Phänomen zu sein“, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Eine Kuh wurde so schwer verletzt, dass sie geschlachtet werden musste. (dpa)

