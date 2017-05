Zwölfjähriger darf Chemotherapie verweigern

Alkmaar. Ein zwölfjähriger niederländischer Junge darf nach einem Gerichtsurteil die Chemotherapie gegen Krebs verweigern. David dürfe selbst über seine Behandlung entscheiden, urteilte ein Richter in Alkmaar am Freitag. Der Vater des Jungen wollte mit einem Gerichtsurteil die Chemotherapie seines Sohnes erzwingen. Bei dem Kind war 2016 ein Hirntumor entfernt worden. Eine Chemotherapie sollte folgen. David lehnte dies ab. Nach Angaben des Gerichts fürchtet er die Nebenwirkungen und vertraut alternativen Heilmethoden. (dpa)

Vermummter läuft durch Cottbuser Innenstadt

Cottbus. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat: Ein schwarz gekleideter und vermummter Mann hat mit einer schwarzen Fahne mit arabischen Zeichen in der Cottbuser Innenstadt für Irritationen gesorgt. Passanten alarmierten am Donnerstag die Polizei, weil der Mann auf dem Altmarkt und in der Fußgängerzone umherlief. Es handelte sich laut Polizei um einen 38 Jahre alten Deutschen aus Cottbus. Beamte hätten den Mann noch in der Innenstadt gestellt, er habe dann die Vermummung abgenommen. Laut Polizei äußerte er sich nicht dazu, warum er so umherlief. (dpa)

Schwedische Hühner sollen Thüringer Hühner retten

Erfurt. Zur Rettung der Thüringer Auerhühner setzt der Freistaat jetzt auf schwedische Hilfe. Zum ersten Mal wurden am Freitag Wildfänge aus der schwedischen Provinz Herjädalen im Schiefergebirge ausgesetzt, teilte Thüringen-Forst in Erfurt mit. Sichtungen aus jüngster Zeit ließen darauf schließen, dass derzeit wieder bis zu 35 Tiere unterwegs sind, hieß es weiter. Noch vor wenigen Jahren waren die Experten von nur noch fünf Vögeln ausgegangen. Auch die Auswilderung russischer Auerhühner hatte die dramatische Situation zunächst nicht verbessern können. (epd)

