Pistenraupe auf Abwegen: Zahlreiche Medien berichteten vergangene Woche über eine verirrte Pistenraupe. Auch die SZ in der Rubrik „Auch das gibt’s“ auf Seite 1 am Freitag, dem 25. November. Eine Pistenraupe, die statt in die Alpen nach Schleswig-Holstein geliefert wurde, war eine inszenierte PR-Aktion. Der Transport fand tatsächlich statt, jedoch war dies keine Irrfahrt. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes in Seefeld räumte ein, dass er gelogen hat, als er die vermeintliche Odyssee ausdrücklich bestätigte. (SZ)

