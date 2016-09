Todesurteil in Indonesien

Jakarta. Die Massenvergewaltigung und Ermordung einer Schülerin hatte in Indonesien im April große Empörung ausgelöst. Jetzt wurde der 23-jährige Rädelsführer zum Tode verurteilt, wie Medien am Freitag aus dem Gericht in Curup auf der Insel Sumatra berichteten. Nach Überzeugung der Richter war er der Anführer der Gruppe von überwiegend Teenagern, die das 14-jährige Mädchen auf dem Schulweg überfielen. (dpa)

Familiendrama in Unterfranken

Ochsenfurt. An der Autobahn 7 in Unterfranken hat sich an einer Mainbrücke mutmaßlich ein Familiendrama abgespielt. Eine Passantin fand am Freitagmorgen zwei tote Jungen auf einem Radweg neben einer Landstraße bei Würzburg. Einsatzkräfte entdeckten wenige Meter weiter auch die Leiche des 42-jährigen Vaters der Kinder. Die Kinder waren zwei und fünf Jahre alt. Die Polizei geht davon aus, dass sie durch den Sturz von der Brücke starben. (dpa)

zur Startseite