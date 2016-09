Esel verbeißt sich in möhrenfarbenes Auto

Schlitz. Ein Esel hat im Vogelsberg in ein orangefarbenes Auto gebissen und einen Schaden von etwa 30 000 Euro angerichtet. „Der Vierbeiner vermutete wohl, dass an der Weide eine überdimensionale Mohrrübe liege und biss zweimal in das Heck des Sportwagens“, teilte die Polizei mit. Der Fahrer hatte seinen Luxusschlitten von McLaren am Donnerstag rückwärts vor der Koppel des Esels eingeparkt. Der Esel hat beim herzhaften Zubeißen wohl den Lack sehr beschädigt. Wie es seinem Gebiss geht, wurde nicht bekannt. (dpa)

Sogenannter Reichsbürger wirkte „leicht verstrahlt“

Neunkirchen-Seelscheid. Die Polizei hat bei Köln einen sogenannten Reichsbürger gestoppt, weil er in einem Auto mit dem Kennzeichen eines „Freistaats Preußen“ herumfuhr. Als der 42-jährige Kölner weder einen Führerschein vorzuweisen hatte, noch den Beamten Folge leisten wollte, stellten diese das Auto sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Mann habe auf die Beamten vor Ort „leicht verstrahlt“ gewirkt. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Existenz der Bundesrepublik und ihrer Organe nicht an. (dpa)

