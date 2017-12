WC-Container rollt an In Altenberg werden viele Skitouristen erwartet. Da musste eine Lösung gefunden werden, bevor richtig gebaut werden kann.

Altenberg. Eine mobile Toilettenanlage wird am Dienstag nach Altenberg geliefert. Dort soll auf dem Liftparkplatz der WC-Container fest aufgebaut werden, damit die vielen Ausflügler, die Altenberg zu den Feiertagen erwartet, auch ihre kleineren Bedürfnisse ausreichend befriedigen können. Die Anschlüsse werden auch so verlegt, dass das Abwasser direkt ins vorhandene Kanalisationssystem eingeleitet werden kann. Damit entfallen tägliche Entsorgung und Abtransport der Fäkalien.

Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) hatte zur jüngsten Ratssitzung angekündigt, dass noch vor Weihnachten mobile Toiletten auf Altenbergs beliebtestem Parkplatz aufgestellt werden. Denn die Stadt hat das Gebäude am Platz, in dem sich bislang öffentliche Toiletten befanden, an den bisherigen Nutzer des Objektes verkauft. Damit musste eine neue Lösung her. Der WC-Container soll später durch eine feste Einrichtung ersetzt werden. (SZ/ks)

