WC-Container geht in Betrieb

Altenberg. Dem Weihnachtsgeschäft steht im wahrsten Wortsinn in Altenberg nichts mehr im Weg. Viele Urlauber sind angereist, und auch auf Tagesgäste ist das obere Osterzgebirge eingestellt. Wie die Stadtverwaltung informiert, wurde wie angekündigt eine mobile WC-Anlage am Dienstag für den Liftparkplatz angeliefert. Das war notwendig geworden, weil die Stadt das Gebäude am Platz, in dem sich bisher die öffentlichen Toiletten befanden, an den Nutzer des Objektes verkauft hat.

Am Mittwoch und Donnerstag wurde der Toilettencontainer an die Stromver- und Abwasserentsorgung angeschlossen. Nun wird zwischen dem Erdboden und dem etwas erhöhten Eingang zu den WC’s noch eine Stufe angebracht, sodass am Freitag die öffentlichen Toiletten zur Verfügung stehen sollten. Zurzeit wird noch die Möglichkeit geprüft, dass für die Benutzung ein Obolus verlangt wird. Geplant ist, dass der Toilettencontainer bei guten Wintersportbedingungen Montag bis Donnerstag sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am Freitag und Sonnabend, wenn viele Tagesausflügler bzw. Kurzurlauber anreisen, wird der WC-Container bei dringenden Bedürfnissen bis 20 Uhr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können Besucher des Skihangs die Toiletten im Skilift-Gebäude nutzen. Außerdem gibt es noch öffentliche Toiletten im Tourist-Info-Büro am Altenberger Bahnhof sowie am zentralen Loipenparkplatz in Zinnwald.

Die mobile WC-Anlage auf dem Liftparkplatz ist etwa 18 Quadratmeter groß und verfügt über Toiletten, Waschbecken, Heizung und Urinale. Insgesamt können zehn Personen die Anlage zur gleichen Zeit nutzen. Der Container soll bis Mitte März auf dem Liftparkplatz stehen bleiben. Danach ist geplant, eine dauerhafte Lösung zu errichten. (SZ/ks)

