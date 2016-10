WBV darf für Bauprogramm Schulden machen Knapp 1,4 Millionen Euro will die städtische Tochter in den Wohnungsbestand stecken. Aber auch ein Abriss ist geplant.

Das Wohnhaus Breuningstraße 2 ist bereits entkernt und soll abgerissen werden. Die Garagen nebenan bleiben stehen. © André Braun

Schon seit 1998 kommt die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV) ohne Kredite aus. Dadurch konnte die Schuldenbelastung von 7,6 Millionen Euro auf 3,2 Millionen Euro gesenkt werden. Das sparsame Wirtschaften hatte aber auch zur Folge, dass keine großen Investitionen möglich waren. Die will die WBV nun angehen und hat vom Stadtrat die Zusage bekommen, wieder Kredite aufnehmen zu können.

Der Kreditrahmen beläuft sich auf 665 000 Euro, mit maximal 50 000 Euro soll die städtische Tochtergesellschaft jährlich belastet werden. Gerechnet wird mit einem Zinssatz von 2,5 Prozent und 5 Prozent Tilgung. „Warum so viel Zinsen? Geht das nicht günstiger“, wollte Dieter Hentschel (Linke) angesichts der Zahlen in der Beschlussvorlage wissen. „Die Zahlen sind lediglich die Obergrenze“, erklärte WBV-Geschäftsführerin Ina Pugell daraufhin.

Mit Krediten will die WBV vier Projekte in Angriff nehmen. Das größte davon ist die mit 859 000 Euro geschätzten Kosten veranschlagte Komplettsanierung des Gebäudes Breitscheidstraße 9. Dafür benötigt die Gesellschaft einen Teilkredit von 200 000 Euro. Darüber hinaus sollen an der Hainichener Straße und an der Hauptstraße Balkone angebaut werden. Dafür sind 220 000 Euro und 147 000 Euro veranschlagt – 198 000 Euro und 132 000 Euro sollen geliehen werden. Etwa 135 000 Euro Kredit braucht die WBV für das Haus Breuningstraße 9. Dort sollen das Dach und die Fassade saniert und neue Fenster eingebaut werden.

Die städtische Tochtergesellschaft will ihren etwa 700 Wohnungen großen Bestand aber nicht nur sanieren beziehungsweise modernisieren. Sie hat auch vor, sich von leerem Wohnraum zu trennen. Komplett abgerissen wird das Haus Breuning- straße 2. Dafür bekommt die WBV Fördergeld aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“. 70 Euro Zuschuss gibt es pro Quadratmeter – 309 Quadratmeter beträgt die Fläche der sieben Wohnungen, die nicht mehr gebraucht werden. Sie sind inzwischen beinahe komplett entkernt. Nach dem Abriss will die WBV das kleine Grundstück nicht wieder bebauen. Die unmittelbar angrenzenden Garagen bleiben.

zur Startseite