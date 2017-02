WBG bietet neue Wohnform an Die Wohnungsbaugenossenschaft „Oberland“ Neugersdorf testet jetzt das „Wohnen auf Zeit“.

Blick auf das Wohngebiet Oberland im Vordergrund. © Thomas Eichler

Mit „Wohnen auf Zeit“ testet die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Oberland“ Neugersdorf jetzt eine neue Sparte. Wie Vorstand Daniel Füssel berichtet, hat die WBG in einem ihrer Wohnblöcke im Wohngebiet Oberland erstmals eine möblierte Wohnung eingerichtet, die vermietet wird. Das sei vor allem für Firmen gedacht, die eine Unterkunft auf Zeit zum Beispiel für Praktikanten benötigen, erklärt Füssel. Das Angebot sei bereits genutzt worden, schildert der Geschäftsführer. Auch für Fachkräfte, die neu in die Region kommen und kurzfristig eine Bleibe brauchen, sei das eine gute Lösung. Insgesamt hat die WBG rund 1300 Wohneinheiten, vor allem im Wohngebiet Oberland, aber auch in Neugersdorf, Kottmar, Neusalza-Spremberg und Oderwitz. (SZ/rok)

wobg-oberland.de

