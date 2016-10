Watson im Biergarten In München vernetzen sich Firmen und Forschung zu einem einzigartigen Ökosystem – obwohl Fachleute fehlen.

Der Mix macht’s. Berge, Biergarten, Kultur, etablierte Konzerne und kleine Aufstreber-Firmen. München ist so anziehend wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Foto: Peter Kneffe/dpa © picture alliance / dpa

Watson kommt. Aber er ist nicht allein, und einsam gleich gar nicht. Wenn der amerikanische Computergigant IBM sein Welt-Entwicklungszentrum für das Internet der Dinge in München ansiedelt und in Schwabing künftig 1000 Beschäftigte mit der künstlichen Intelligenz des Watson-Computers an der Industrie 4.0 arbeiten sollen, dann tun sie das in einem bestens beackerten Umfeld: München, so befindet eine EU-Studie, ist der führende IT- und Digitalisierungsstandort Europas.

Und nicht nur in diesem Zukunftsbereich boomt München. An Deutschlands Spitze liegt es auch bei der Biotechnologie und bei den jungen, unkonventionell-kreativen Unternehmensgründungen, jedenfalls bei den auf Dauer erfolgreichen.

An ihre anderen Superlative hat sich die Hauptstadt des weiß-blauen Freistaats längst gewöhnt: Dass sie die höchste Lebensqualität in Deutschland aufweist zum Beispiel (und nach Wien, Zürich, Auckland die vierthöchste in der Welt); dass ihre Bewohner – natürlich nicht alle – über 38 Prozent mehr Kaufkraft verfügen als der bundesdeutsche Durchschnitt, dass die Arbeitslosigkeit die niedrigste in deutschen Großstädten ist, und die Mieten – eine Kehrseite muss die Sache ja haben – um fast zwei Drittel über Deutschlands Durchschnitt liegen, so hoch und tendenziell unbezahlbar wie nirgendwo sonst.

„Man muss im Internet-Zeitalter mit seiner Firma nicht mehr in München sitzen, um in München Geschäfte zu machen“, sagt Eva Puckner vom Wirtschaftsreferat der Stadt: „Trotzdem kommen sie alle zu uns.“ Hier lässt sich die eine der auffälligsten Paradoxien der Zeit am besten beobachten: Je dichter die weltweite Vernetzung, umso wertvoller und begehrter ist eine enge räumliche Nähe. „Cluster-Bildung“ ist das Zauberwort; IBM begründet Watsons Ansiedelung damit, man wolle „nahe an den Kunden und Partnern sein“.

Münchner Mix macht’s

Diese gibt’s, neben einer schier unerschöpflichen Menge an Investitionsgeld, in München zuhauf. Aus einer Stadt des Wissens, sagt Puckner, sei eine „Stadt des Wissenstransfers“ geworden. Firmen und Forschung sind – so Puckner – zu einem speziell Münchner „Ökosystem“ zusammengewachsen, und was früher in Fachrichtungen auseinanderfiel, denkt heute laut einer städtischen Studie in „Querschnittsaufgaben“ und Vernetzung. Die Wachstumsraten sprechen für sich: Die IT-Branche in der engeren Region München hat die Zahl ihrer Angestellten zwischen 2008 und der letzten verfügbaren Studie 2014 um 40,4 Prozent ausgebaut; der Umsatz liegt mit ebenfalls stetigem Wachstum jenseits der 10 Milliarden Euro.

Da ist Siemens, da ist das Produktions- und Zuliefersystem der Autoindustrie, die mit der Tendenz zum Roboter-Auto einen riesigen Hightech- und IT-Boom angezogen hat; da ist die Luft- und Raumfahrt; da sind die Ludwig-Maximilian- und die Technische Universität, beides Bildungsstätten von Weltrang, dazu die Bundeswehr-Uni und die Hochschule für angewandte Wissenschaften, die im Viererpack nicht nur Fachkräfte in rauen Mengen ausspucken, sondern zusammen mit und neben der konventionellen Industrie auch noch eigene Gründerzentren errichtet haben. Da sitzen Großforschungsinstitute der Fraunhofer-, der Helmholtz- und der Max-Planck-Gesellschaft – Letztere gleich zweifach auf dem „Biocampus Martinsried“ am südwestlichen Stadtrand, der in seiner räumlichen Ballung unter Einschluss des Klinikums Großhadern zu einem der weltweit größten Zentren für biochemisch-medizinische Grundlagenforschung, Lehre und technologische Innovation geworden ist. Und das biotechnologisch ausgerichtete Gründerzentrum IZB bringt die unternehmerische Seite ein in Martinsried, wo alles fußläufig zu erreichen ist. 160 Firmen, sagt IZB-Chef Peter Hanns Zobel, habe sein Institut in den letzten zwanzig Jahren ausgebrütet und flügge gemacht: „Nur acht Insolvenzen waren zu verzeichnen.“

Als ein großer Vorteil Münchens gilt, dass sein wirtschaftliches Wohlergehen nicht an einer einzelnen Branche hängt, sondern sich einem gewachsenen Mix verdankt, in dem praktisch alle Wirtschaftszweige vorhanden sind, was einzelne Konjunkturdellen leicht ausgleicht und eine Öffnung nach allen Seiten ermöglicht. Stadt und Freistaat fördern die Vernetzung.

Als ein Sinnbild des Münchner Wandels gelten das staatliche „Zentrum Digitalisierung Bayern“ – es liegt in Garching, gleich neben der Technischen Universität – und das „Werk 1“, direkt am Ostbahnhof. Wo früher Pfanni seine Kartoffelknödel herstellte, ist seit drei Jahren in den alten Produktionshallen ein von Staat und Stadt gefördertes Gründerzentrum eingezogen. Dort tüfteln die jungen Wilden der digitalen Szene an ihren Apps für die mobile Internet-Zukunft – oder revolutionieren in einem aktuellen Projekt die deutsche Versicherungsbranche. Und mögen neben IBM auch Google und Microsoft mit großen Zentren in München sitzen – den Start-ups in „Werk 1“ ist diese Welt schon zu etabliert: „Nach Schwabing geht doch keiner von uns“, sagt ein App-Entwickler: „Das sind alles in sich abgeschlossene Welten, und hier haben wir den unmittelbaren persönlichen Austausch.“ Im Rest des einstigen Pfanni-Geländes baut München derzeit auch sein großes, todschickes Konzerthaus der Zukunft. Architektonisch wird das zum rohen „Werk 1“ nicht so recht passen, aber irgendwie passt’s dann doch wieder: die Kultur, die Geschichte und die Wirtschaft von morgen: der „Münchner Mix“, auf den die Stadt so stolz ist.

Babybäuche überall

Mehr als zwanzigtausend Menschen streben jedes Jahr nach München. Es sei – so Umfragen – das Lebensgefühl, Biergärten und Berge, der Ruf Münchens als südlicher Stadt des „easy living“, der die Menschen ungebrochen anziehe. Ein Mensch aus der Finanzbranche sagt, es sei sehr viel leichter, Frankfurter Kollegen nach München abzuwerben, als umgekehrt. Allen Kosten zum Trotz: 92 Prozent der vom Münchner Referat für Arbeit und Wirtschaft befragten Firmen sagen, sie seien mit der Stadt zufrieden. Einzig der Mangel an qualifiziertem Personal – Facharbeiter fehlen vor allem, Akademiker gibt es auf Dauer genug – könnte die Entwicklung bremsen, heißt es.

Und noch etwas boomt in der bayerischen Landeshauptstadt noch stärker als im Rest Deutschlands: die Zahl der Kinder. Die Geburtenrate ist 2015 zum neunten Mal in Folge gestiegen und liegt so hoch wie zuletzt in den Sechzigerjahren. Es kämen eben so viele junge Leute nach München, heißt es in der Stadtverwaltung, und sie gründeten hier gerne eine Familie. Wenn das kein Zeichen für Vertrauen in die Zukunft ist.

