Wasserwirtschaft lässt 800 Meter Leitung erneuern Bisher verlaufen die Wasserleitungen in Mannsdorf über private Grundstücke. Das soll geändert werden. Dann gibt es auch mehr Baufreiheit.

Die Wasserwirtschaft lässt in Mannsdorf 800 Meter Wasserleitung in der Straße verlegen. Bisher liegen die in privaten Grundstücken. © Dietmar Thomas

Döbeln. Kein Durchkommen ist derzeit im Döbelner Ortsteil Mannsdorf. Seit vergangener Woche lässt die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) im Bärental unter Vollsperrung eine neue Trinkwasserleitung verlegen. Die Gesellschaft investiert dafür rund 170 000 Euro. Der Grund sei die Neuordnung des gesamten Trinkwasserversorgungsnetzes im Ortsteil Mannsdorf, sagte DOWW-Geschäftsführer Stephan Baillieu. Dabei werden Leitungen, die über private Grundstücke verlaufen, in den öffentlichen Bereich verlegt.

Auf diese Weise werde auf privatem Grund und Boden auch mehr Baufreiheit geschaffen, ergänzte Michael Schütze, der das Vorhaben beim Betriebsführer Oewa als Projektleiter betreut. Hinzu komme die Möglichkeit, das Versorgungsnetz in seiner Kapazität an einen eventuell wachsenden Bedarf in Mannsdorf anzupassen.

Die neue Trinkwasserleitung aus Kunststoff ist rund 800 Metern lang. Im Zuge der der Neuverlegung werden auch 18 Hausanschlüsse erneuert. Das Bauvorhaben soll bis März 2018 abgeschlossen sein.

