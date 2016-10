Wasserversorgung soll sicherer werden Zurzeit ist die Brücke zwischen Redemitz und Gadewitz gesperrt. In dieser Woche wird die neue Trinkwasserleitung angebunden.

Zurzeit ist die Brücke über die Bahn zwischen Redemitz und Gadewitz gesperrt. © André Braun

Die Brücke zwischen Gadewitz und Redemitz wurde aus Sicherheitsgründen Anfang des Jahres 2011 sowohl für die Fußgänger als auch für die Autofahrer voll gesperrt. Immer Sommer 2011 begannen die Sanierungsarbeiten. Der Döbeln-Oschatzer Wasserverband hat damals ein Leerrohr in das Brückenbauwerk verlegen lassen. Die Trinkwasserversorgung von Redemitz und Gadewitz erfolgte bisher von der jeweiligen Seite. Damit die Trinkwasserversorgung sicherer wird, soll es nun einen Ringschluss geben. Das heißt, die neue Wasserleitung wurde bereits ins Leerrohr eingezogen. In dieser Woche soll die Anbindung an die Leitungen links und rechts der Brücke erfolgen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Brücke.

Das Brückenbauwerk sollte 2010/11 ganz geschlossen werden. Gemeinderat und Anwohner Dieter Horlacher sammelte damals von den Bürgern mehr als 260 Unterschriften. Sie forderten eine Lösung für die Brücke. Ab Mitte Januar durften dann die Fußgänger die Brücke wieder nutzen. Ende März prüften Fachleute, ob das Bauwerk abgerissen werden muss oder saniert werden kann. Sie entschieden sich für eine Sanierung. Doch mit dem Bau konnte nicht begonnen werden, weil sich keine Firma fand, die die Arbeiten übernehmen wollte. Der Auftrag war nicht attraktiv. Dann fand sich doch eine Firma und die Sanierung der Brücke begann am 11. Juli. Ende August waren die Arbeiten beendet.

