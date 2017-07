Wasserversorger baut neue Leitung Nach mehr als 60 Jahren wird die Leitung von der Elbe Richtung Wasserwerk ausgetauscht. Die Arbeiten könnten in wenigen Tagen beginnen.

Insgesamt investiert die Wasserversorgung Riesa-Großenhain in diesem Jahr etwa 5 Millionen Euro in ihr Leitungssystem. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Für rund 400 000 Euro erneuert die Wasserversorgung Riesa-Großenhain die Rohrleitungen zwischen den Brunnen am Elbdeich und dem Wasserwerk Riesa. Wie der Wasserversorger mitteilt, haben Ablagerungen den Querschnitt der Rohre stark reduziert, weshalb der Wassertransport mittlerweile deutlich mehr Energie erfordert. Außerdem steige mit dem Alter des Materials auch die Bruchgefahr. Deshalb soll bald mit dem Austausch der insgesamt fast einen Kilometer langen Rohrleitung begonnen werden. Je nach Wetter könnten die Arbeiten schon in der kommenden Woche beginnen, erklärt Volkmar Göthe von der Wasserversorgung auf Anfrage. Die Arbeiten sollten etwa sechs Wochen dauern.

Insgesamt investiert die Wasserversorgung Riesa-Großenhain in diesem Jahr etwa 5 Millionen Euro in ihr Leitungssystem. In Riesa wird derzeit auch in der Kirchstraße und angrenzenden Straßen sowie in der Grenzstraße das Netz beziehungsweise die Anschlüsse modernisiert. (SZ)

