Wasserverband denkt ans nächste Hochwasser Wenn die Mulde über ihre Ufer tritt, erhalten die Leisniger ihr Trinkwasser auch über Minkwitz. Im Moment werden bessere Voraussetzungen geschaffen.

Horst Steffen vom Ostrauer Bauunternehmen Hoch-Tief kümmert sich um die Gestaltung des Außengeländes um den Trinkwasserbehälter in Minkwitz. Dort hat der Versorger eine größere Pumpstation angebaut. Damit ist er vor allem auf Hochwasser und Havarien vorbereitet. Foto: André Braun © andré braun

Bagger und anderes Baugerät sind seit einiger Zeit am Hochbehälter gegenüber der Gaststätte „Zur alten Linde“ im Einsatz. Inzwischen geht es um Restarbeiten und überwiegend darum, das Freigelände um den sogenannten Hochbehälter zu gestalten. Neu an diesem Behälter ist eine Druckerhöhungsstation als Ersatz für ein Provisorium. Das war beengt untergebracht und damit wenig wartungs- und bedienerfreundlich. Die neue Station fällt auch gleich etwas größer aus. Das erklärt Siegmar Rüdrich, Gruppenleiter Trinkwasser bei der Oewa Wasser und Abwasser GmbH. Als Grund dafür nennt er bessere Vorsorge für den Hochwasserfall.

Derzeit werden die Stadt Leisnig und auch einige der Ortsteile mit Trinkwasser aus den Fassungen in Paudritzsch und über das dortige, unmittelbar an der Freiberger Mulde gelegene Wasserwerk versorgt. Wäre das beispielsweise bei Hochwasser nicht möglich, muss es einen alternativen Weg für die Versorgung der Stadt geben. „In diesem Fall können wir Leisnig über ein Leitungssystem über Wendishain und dann eben den Hochbehälter in Minkwitz mit versorgen“, erläutert Siegmar Rüdrich. Das Wasser komme dann aus der Jahna-Aue und Ostrau. Am gestrigen Dienstag ist die Pumpstation in Betrieb gegangen – und zwar erfolgreich. Im Probebetrieb ist Wasser aus Ostrau in Minkwitz angekommen, bestätigt er.

Ausgeschaltet wird die Pumpstation nun natürlich nicht wieder. „Regulär werden über diese Station auch Ortschaften wie Minkwitz, Lauschka und Neudörfchen mit Wasser versorgt“, sagt der Gruppenleiter. Bei Überflutung der Anlagen in Paudritzsch käme dann über Minkwitz noch unterstützend die Versorgung von Leisnig und der Ortsteile dazu. Der Hochbehälter in Minkwitz fast 400 Kubikmeter Wasser.

Die Gestaltung der Außenanlagen um die Wasserfassung wird nun noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagt Rüdrich. Ist die abgeschlossen, dann hat die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft als zuständiger Wasserversorger in Minkwitz 230 000 Euro investiert. Diese Zahl nennt Detlef Bull, der als Bereichsleiter Trinkwasser beim Dienstleister Oewa tätig ist. Mit der neuen Pumpstation ist die Wasserversorgung für Leisnig sicherer als bisher. Die alte war schon eingebaut worden, weil der Bedarf dafür da war.

