„Wassertourismus ist eine Chance“ Im Bürgermeisterwahlkampf vor zwei Jahren gab es die Idee für einen Jacht- und Sportboothafen. Was ist seither daraus geworden?

Der große Elbteich in Strehla: Links führt der Elberadweg vorbei, rechts fließt die Elbe. Im Teich könnte sich mancher einen Sportboothafen vorstellen. Auch die Stadt ist nicht abgeneigt. © Sebastian Schultz

Die Konkurrenz war verdutzt, als diese Idee plötzlich auftauchte: Einen kleinen Hafen für Sport- und Jachtboote brachte CDU-Kandidat Harry Güldner 2015 beim Bürgermeisterwahlkampf ins Gespräch. Er wolle, dass in einem der Elbteiche so eine Anlegestelle eingerichtet wird, sagte Güldner damals. Aber so plötzlich, wie das Thema aufgekommen war, verschwand es auch wieder. Wohl auch, weil der Christdemokrat seine Wiederwahl verpasste.

Doch ist die Idee einer solchen Marina für Strehla tatsächlich so abwegig? Immerhin lässt sich derzeit regelmäßig beobachten, wie Menschen mit ihren Booten vom flachen Strehlaer Elbufer nahe dem Wohnmobil-Stellplatz zu Touren auf dem Fluss aufbrechen. Allerdings ohne, dass es eine gesonderte Infrastruktur mit Anleger oder Tankstelle gäbe.

In der Strehlaer Stadtverwaltung scheint man nicht völlig abgeneigt. Aus dem Haus von Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) heißt es: „Der bessere Ausbau des Wassertourismus ist eine Chance, mehr Gäste in die Stadt zu bringen. Das gilt auch für die Realisierung einer Marina.“

Es spreche aber auch einiges gegen einen Ausbau, so die Stadt weiter.

Für den Hafen müsse der derzeitige Damm am Elbteich geöffnet werden. Dazu müssten die entsprechenden Erlaubnisse bei den Fachbehörden eingeholt werden, so das Rathaus und verweist auf Fragen des Hochwasserschutzes, des Wasserrechts oder auch des Naturschutzes.

Außerdem gehe man „von einem hohen finanziellen Aufwand der Maßnahmen aus“, den sich die Stadt aufgrund ihrer derzeitigen Finanzlage nicht leisten könne. Fördermittel zu akquirieren sei schwierig, da die Stadt die nötigen Mittel aus dem eigenen Haushalt nicht werde aufbringen können. Zweifel hat die Stadt auch, was den wirtschaftlichen Erfolg einer möglichen Marina betrifft. „Nach derzeitiger Abschätzung liegt der langfristige Erlös unterhalb der zu erwartenden Abschreibungen.“ Offen bleibt, ob der Stadt dazu genauere Zahlen vorliegen.

Ob sich ein Sportboothafen lohne, müsse ein Investor oder Betreiber vorab untersuchen, meint Klaus Kautz, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Dresden. Eine Marina bei Strehla fände die für Elbunterhaltung zuständige Behörde grundsätzlich positiv. „Wir begrüßen solche Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (hier für den Wassersport) an der internationalen Wasserstraße Elbe sehr!“ Technisch sei ein Sportboothafen bei Strehla jedenfalls durchaus denkbar, so Klaus Kautz.

Aus Stadtratskreisen sind zum Thema Marina und Ausbau der Wassersport-Infrastruktur unterschiedliche Meinungen zu hören. Mancher sieht im sogenannten Blauen Bad ein Vorbild: Der Verein im benachbarten Sachsen-Anhalt hat sich die intensive Förderung des Elb-Wassertourismus’ auf die Fahne geschrieben und fördert den Ausbau der Infrastruktur. Andere Räte hingegen halten einen Sportboothafen in Strehla für keine gute Idee, weil sie davon ausgehen, dass der Betrieb kein einträgliches Geschäft wäre – weder für die Stadt noch für einen privaten Betreiber.

Für den Tourismusverband Sächsisches Elbland – in den Strehla Anfang 2017 zurückgekehrt ist, um sich besser zu vermarkten – spielt Wassertourismus quasi keine Rolle. „Wir haben uns von der weiteren Vermarktung verabschiedet“, sagte Verbands-Mitarbeiterin Kerstin Rosenbaum kürzlich dem MDR-Fernsehen.

In Strehla setzt man deshalb weiterhin vor allem auf den Radtourismus, der schon in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt beim Fremdenverkehr bildete. Neben dem Elberadweg soll in den nächsten Jahren auch die neue Elbe-Mulde-Radroute für Besucher sorgen. Für den Ausbau Letzterer laufen derzeit die Planungen.

