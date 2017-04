Wassertiere suchen neue Besitzer Hobbyaquarianer können bei der ersten Hörnitzer Zierfischbörse Fische tauschen oder kaufen. Doch nicht nur das.

Matthias Ender hat zu Hause eine kleine Zuchtanlage aufgebaut. Das war schon lange ein Traum von ihm. Einige der dort geborenen Fische bringt er zur Zierfischbörse mit. © Rafael Sampedro

Das gab es in Hörnitz noch nie. Am Sonnabend veranstaltet Matthias Ender mit Marco Zaddach in dem Ort zum ersten Mal eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse.

Die Idee entstand in der Zeit, als er der Arbeit wegen in Bayern wohnte. Dort gab es in den Dörfern ringsum fast jedes Wochenende eine Fisch- und Pflanzenbörse, erzählt er. Als er wieder zurück nach Hörnitz gezogen war, stellte er fest, dass es so etwas auch in der weiteren Umgebung fast gar nicht gab. „Das müsste man ändern“, dachte er sich und beließ es nicht bei dem Gedanken, sondern verfolgte die Idee aktiv. Mattias Ender beschäftigt sich mit Fischen, seit er dreizehn Jahre alt ist. Er fing mit einem Aquarium an, zu dem sich bald ein zweites und drittes gesellten. Seitdem lässt ihn dieses Hobby nicht mehr los. So ein Aquarium sei sehr beruhigend, sagt er. Wenn es seine knappe Zeit erlaube, setze er sich davor und beobachte die Fische. Da könne kein noch so gutes Fernsehprogramm mithalten. Doch beim reinen Beobachten wollte er es nicht belassen und fing an, Fische zu züchten. Er ist auf in vielen Gruppen bei einem großen Onlineportal aktiv und betreibt auch selber eine Fan-Internetseite zu einem Hobby.

Eine Umfrage dort zeigte, dass eine Zierfischbörse durchaus Erfolg haben könnte, aber es fand sich keiner, der eine organisieren wollte. Also nahm er das selbst in die Hand und war erstaunt, was alles zu einem solchen Vorhaben notwendig ist. Es sind ja nicht nur Räume und Züchter zu finden, sondern zum Beispiel auch die Zustimmung der Gemeinde einzuholen oder das Okay der Amtstierärztin. Beides bekam er ohne Probleme, sagt er. Dann suchte er Züchter. Das habe sich zunächst schwierig gestaltet, doch durch den Kontakt, den Marco Zaddach zu einem Bautzener Aquaristikverein herstellte, kam Schwung in die Sache. Von dort kamen gleich mehrere Zusagen, sowie später von Züchtern aus Görlitz, Eibau und Dresden. Auch er selbst und sein Mitorganisator Marko Zaddach sind dabei. Sie alle bringen nicht nur Fische wie die bekannten Guppys und Salmler oder auch eher ungewöhnliche wie Perlhuhnbärblinge und Chichliden, eine Fischgattung aus Afrika mit, sondern auch Garnelen oder Zwergflusskrebse. Daneben kann man Wasserpflanzen und Aquariumzubehör tauschen oder erwerben. „Ich wollte ein möglichst vielfältiges Angebot zusammentragen“, sagt er und freut sich, dass ihm das gelungen ist. Weil er gleichzeitig Interesse für das Hobby wecken und den Hörnitzern etwas bieten will, organisierte er drumherum ein kleines Rahmenprogramm mit Kinderschminken und einer Tombola, deren Hauptpreis ein Aquarium – Becken, Filter, Heizung und Beleuchtung – ist. Die Preise für die Tombola hat er zum großen Teil von namhaften Herstellern bekommen, die fast alle auf seine Anfrage reagiert haben. Damit habe er in diesem Umfang nicht gerechnet, sagt er. Doch er freue sich natürlich sehr.

Weil er das alles niemals allein auf die Beine hätte stellen können, suchte und fand er Hilfe. Eine Kollegin von ihm übernimmt das Kinderschminken, für das leibliche Wohl sorgt die Fleischerei Wagner aus Mittelherwigsdorf und der Hörnitzer Faschingsclub stellt Räume und Getränke bereit. Ihnen allen ist er sehr dankbar.

Nun habe er „Hummeln im Bauch“ und sei gespannt, wie die Börse angenommen wird. Wenn es gut läuft, kann er sich vorstellen, sie im Herbst zu wiederholen und vielleicht sogar zu einem regelmäßigen Ereignis werden zu lassen.

1. Hurnz´er Zierfisch- und Pflanzenbörse, 29. April, von 10 bis 14 Uhr, Hörnitz, Straße der Jugend 18

