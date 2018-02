Wasserstraße ab Sonnabend frei Etappe eins der Bauarbeiten im Radeberger Zentrum ist fertig. Allerdings hat der Frost den Bauleuten einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die erste Etappe der Bauarbeiten an der Wasserstraße ist beendet. © dpa

Radeberg. Voraussichtlich ab Sonnabend heißt es auf der Wasserstraße im Radeberger Stadtzentrum wieder freie Fahrt. Die Arbeiten an einem Wasseranschluss in Höhe der Hausnummer 16 werden dann beendet sein, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Allerdings können aufgrund des massiven Frostes die eigentlich zusätzlich geplanten Schachtarbeiten für eine neu zu verlegende Niederspannungsleitung in der Straße nicht absolviert werden, fügt er an. Deshalb müssen diese eigentlich bis Mitte März vorgesehenen Arbeiten verschoben werden, macht der Stadtsprecher deutlich. „Deshalb werden wir die Straße vorübergehend wieder freigeben, bis die Temperaturen dann die geplanten Tiefbauarbeiten zulassen“, so Jürgen Wähnert.

Wann die Arbeiten möglich sein werden, ist derzeit offen. Zunächst für die kommende Woche haben Meteorologen ja bekanntlich Minusrekorde aus Richtung Sibirien angekündigt. (SZ/JF)

zur Startseite