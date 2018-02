Wasserstraße ab Montag dicht

Radeberg. Ab der zweiten Winterferienwoche müssen sich die Autofahrer in Radeberg auf die erste Vollsperrung des Jahres einstellen. Diesmal betrifft es die Wasserstraße, die am Stadtbad vorbeiführt. Vom 19. Februar an – bis voraussichtlich 18. März – kann hier kein Durchgangsverkehr mehr rollen, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie weit die Autos von der Langbeinstraße am Schloss in die damit zur Sackgasse werdenden Wasserstraße einfahren können, hänge dabei vom Baufortschritt ab, heißt es.

Zwei Gründe machen dabei die Vollsperrung notwendig, so das Rathaus. Zum einen wird in Höhe Hausnummer 16 ein Abwasserhausanschluss installiert. Zum anderen wird die Sperrung genutzt, um gleichzeitig zwischen der Stolpener Straße und der Schlossstraße ein Mittelspannungskabel in der Wasserstraße zu verlegen. Deshalb ist die Wasserstraße dann zumindest von der Langbeinstraße aus bis zur Baustelle je nach Baufortschritt befahrbar, heißt es in der Mitteilung zur Baumaßnahme weiter. (SZ)

