Wasserstand verzögert Mauerbau Der Bau der Stützmauer an der Ritterstraße ruht seit November. Es gibt eine Planänderung und andere Hürden.

An der Ritterstraße lässt die Stadt ein Stück Stützmauer erneuern. Seit längerer Zeit passiert auf der Baustelle nichts. Das wundert so manchen Bürger. © Dietmar Thomas

Döbeln. Passanten und Kraftfahrer wundern sich. Seit November passiert auf der Baustelle an der Ritterstraße nichts mehr. Dabei hat die Firma Baulogistik Döbeln keine Winterruhe. Sie musste warten, bis Planungsänderungen vorliegen und danach das material bestellt werden konnte. „Nach Aussage des Bauunternehmens sollen die Arbeiten in der kommenden Woche fortgeführt werden, wenn es die Witterung und der Wasserstand erlauben“, so Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage des DA.

Weil die Landestalsperrenverwaltung ihren Abschnitt der Hochwasserschutzmauer nicht gemeinsam mit dem der Stadt Döbeln baue, sei eine Umplanung bei dem städtischen Abschnitt notwendig gewesen. Die Endbereiche müssen anders gebaut und gesichert werden. „Eine Verblendung mit Naturstein ist nun für den gesamten Abschnitt vorgesehen“, so Mettcher. Die Planungsänderungen seien dem bauausführenden Unternehmen Anfang November 2017 übergeben worden.

„Wir haben auf dieser Grundlage das entsprechende Material bestellt, das im Dezember geliefert wurde“, so Sven Weißflog, Geschäftsführer der Firma Baulogistik Döbeln. Kurz vor Weihnachten wollte er nicht noch mit den Arbeiten beginnen. Im Januar seien es vor allem die Wasserstände gewesen, die eine Fortsetzung der Arbeiten verhinderten. „Es flossen ständig mehr als zehn Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Einmal waren es sogar 35 Kubikmeter“, so Weißflog. Der Muldenarm an der Ritterstraße führe derzeit so viel Wasser, weil auch am anderen Muldenarm gebaut werde. „Es nützt nichts, wenn wir mit den Arbeiten beginnen und wegen der Witterung oder dem Wasserstand wieder unterbrechen müssen“, sagte der Bauunternehmer.

Der Neubau der Stützwand am Mühlgraben hat nichts mit dem Hochwasserschutz zu tun. Es handelt sich um eine Maßnahme zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Die Uferbefestigung gehört der Stadt und hatte deutliche Schäden erlitten. Nun wird sie auf rund 20 Meter Länge erneuert. Dazu wird eine Bohrpfahlwand in den Boden gebracht und mit Naturstein verkleidet.

Ein Stück der maroden Mauer bleibt aber im baufälligen Zustand. Für dieses ist die Landestalsperrenverwaltung (LTV) zuständig, die laut den Planungen für den Hochwasserschutz dort eine Absperreinrichtung für den Mühlgraben installieren will. Eigentlich sollten die Arbeiten in einem Zuge auf der gesamten Länge erfolgen. Aber die LTV hatte sich aus dem Vorhaben zurückgezogen. Der bei der Ausschreibung erzielte Preis sei zu hoch, so die Begründung der Landesbehörde (DA berichtete).

Die Firma Baulogistik Döbeln hat den Auftrag bekommen, die „Stadtmauer“ für rund 350 000 Euro zu erneuern. Mit den anteiligen Planungsleistungen kostet der Mauerabschnitt sogar rund 390 000 Euro. Ursprünglich war die Stadt von Kosten in Höhe von 181 000 Euro ausgegangen. Nach der Ausschreibung des Auftrags und dem Rückzug der LTV sind Mehrkosten gegenüber dieser ersten Schätzung in Höhe von 208 000 Euro entstanden. Die Stadt hat die zusätzlichen Fördermittel für das Bauvorhaben genehmigt bekommen. Es wird aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung finanziert. (mit jh)

