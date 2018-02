Wasserstand der Elbe sinkt wieder Nur wenige Zentimeter fehlten, dass der Elbeparkplatz in Pirna überschwemmt worden wäre.

Pirna. Einige Autofahrer mieden am Mittwoch und Donnerstag den Elbeparkplatz an Pirnas Altstadt, weil das Wasser in den Stunden zuvor ordentlich gestiegen war. Nur wenige Zentimeter fehlten, dass ein Teil der Fläche überschwemmt worden wäre. Der Pegelhöchststand war am Donnerstagmorgen mit 3,60 Meter erreicht. Die erste Alarmstufe wird bei einem Stand über vier Meter ausgerufen. Das wird im aktuellen Fall aber nicht notwendig sein. Der Wasserstand der Elbe sinkt inzwischen wieder. „Deshalb ist auch keine Sperrung des Elbeparkplatzes erfolgt“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel.

Die Entwicklung werde aber weiter genau beobachtet. Zumal im Gebirge bei der milden Witterung weiter Schnee schmelzen kann. Nach Einschätzung des Landeshochwasserzentrums bleibt der Wasserstand der Elbe auch in den kommenden Tagen hoch. Anzeichen, dass die Hochwasser-Alarmstufe erreicht wird, gäbe es zwar nicht, der Elbeparkplatz in Pirna könnte wegen seiner tiefen Lage aber schon vorher betroffen sein. (SZ/mö/ce)

