Wassersportler retten gekenterten Segler auf Quitzdorfer See Am Freitagabend wurde das Segelboot von der Freiwilligen Feuerwehr Boxberg wieder aufgerichtet.

Symbolfoto © Robert Michael

Boxberg. Auf dem Quitzdorfer See ist am Freitagnachmittag nach Informationen der Feuerwehr ein Segler gekentert. Der Mann konnte sich an seinem Boot festhalten, bis andere Wassersportler ihn in ein mit Hilfsmotor ausgestattetem Ruderboot aufnahmen und an Land brachten. Angehörige der Feuerwehr Niesky, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, überzeugten sich per Schlauchboot davon, dass keine weiteren Personen an Bord des gekenterten Bootes waren. Am Freitagabend wurde das Segelboot schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr Boxberg aufgerichtet, da diese über ein ausreichend leistungsstarkes Motorboot verfügt. (SZ)

zur Startseite