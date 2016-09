Wasserspiel tröpfelt nur noch Die Freude über den Apfelbrunnen auf dem Markt ist getrübt. Zum Saisonende muss noch einmal gebaut werden.

Kalkablagerungen und ein zu geringer Wasserdruck sind die „Spielverderber“ beim Wasserspiel auf dem Leisniger Markt. Die beweglichen Apfelteile sind träge. Aus den Düsen rinnt nur ein dünner Strahl. Spritzig ist da nichts mehr. © André Braun

Gerade an den heißen Tagen ist kaum ein Kind am Apfelbrunnen auf dem Marktplatz vorbeigekommen. Allerdings konnten sich die Kinder nur bedingt dem spritzig-nassen Spaß hingeben – so, wie es sich der Chemnitzer Architekt und Industriedesigner Michael Stapf vorgestellt hat. Einige der rotierenden Apfelteile drehen sich nämlich nicht oder nur schwer. Wasser kommt aus den dafür vorgesehenen Öffnungen nur noch gemächlich geflossen. An einem Apfelstück funktioniert von vier Düsen nur noch eine.

Auf diese Mankos hat Stadtrat Ray Mathys (Die Linke) zur vergangenen Ratssitzung hingewiesen. CDU-Stadtrat Hansjörg Oehmig machte zudem darauf aufmerksam, dass sich an verschiedenen beweglichen Teilen extrem viel Kalk abgelagert hat. Das könnte auch ein Grund dafür sein, weshalb sich die Teile nicht wie konzipiert oder nur schwer drehen lassen. Gegen den Kalk hat die Kommune 2013 schon einmal gekämpft, wie Bauamtsleiter Thomas Schröder erinnerte. Gegebenenfalls müsse eine weitere Entkalkungsaktion folgen.

Mehr Druck für mehr Spritzigkeit

Doch dabei soll es nicht bleiben. Schröder kündigte nach Ende der Brunnensaison im Oktober oder November noch einmal bauliche Veränderungen an. Die soll es am äußeren Steinring geben. „Davon versprechen wir uns eine Druckerhöhung. Denn am Wasserdruck fehlt es“, nannte der Amtsleiter einen Grund für die Schwerfälligkeit der eigentlich „tanzenden“ oder „schwebenden“ Äpfel.

Das alles soll dazu führen, dass der Brunnen in der nächsten Saison besser funktioniert. Gegebenenfalls sind noch Nachregulierungen an der Pumpe nötig. Um sie einzustellen, sei schon ganz viel Feingefühl nötig gewesen. Eventuell gebe es auch dort Kalkablagerungen. Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) regte an, über eine Enthärtungsanlage nachzudenken. Er selbst habe eine solche Anlage in seinem Betrieb installiert und nun viel weniger Probleme mit Kalk. Gewiss könnte das auch der Wassertechnik im gesamten Rathaus nützen.

Außer den bestehenden Problemen könnte in den nächsten Tagen ein weiteres hinzukommen: das Herbstlaub. Das verstopfte in den vergangenen Jahren regelmäßig die Einläufe, sodass das Wasser über den gesamten Markt weglief. Wöchentliche Reinigungsaktionen durch den Bauhof waren zumindest im Herbst die Konsequenz.

Schon der Start der Äpfel in Leisnig war holprig. Es war schwierig gewesen, den richtigen Dreh für die Äpfel zu finden. In seiner Werkstatt und im Garten brachte Michael Stapf die Metallteile immer wieder problemlos mit einem Wasserstrahl zum „Laufen“. Nur an Ort und Stelle in Leisnig wollte dies nicht so recht funktionieren. Im Labor habe man die Funktionsfähigkeit der sich drehenden Äpfel auf einer ebenen Fläche getestet, erklärte Thomas Schröder den Räten damals.

Der Leisniger Marktplatz allerdings weist ein Gefälle und somit einen Neigungswinkel auf. Dafür mussten die Äpfel noch einmal entfernt und entsprechend nachgearbeitet werden. Seitdem gibt es immer mal wieder kleinere Probleme – auch in dieser Saison. (mit as)

