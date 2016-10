Wasserspaß in der Schwimmhalle

Bild der Schwimmhalle in Weisswasser von Juni 2016. © André Schulze

Weißwasser. Der Verein Impuls bietet am Mittwoch ab 9 Uhr eine Ferienveranstaltung in der Schwimmhalle Weißwasser an. Sie läuft unter dem Motto „Plitsch-Platsch Wasserspaß“. Die Veranstaltung dauert anderthalb Stunden. Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro. Erwachsene sind mit 2,50 Euro dabei. Öffentlicher Badebetrieb ist während dieser Zeit nicht möglich. (sdt)

