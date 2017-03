Wasserskianlage am Halbendorfer See gekappt Der entstandene Schaden wird auf 3 500 Euro geschätzt.

Frau trainiert mit Wasserski auf der Wasserskianlage am Halbendorfer See. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Unbekannte haben die Funktionsleitung der Wakeboard- und Wasserskianlage am Halbendorfer See gekappt. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Sowohl beim Wakeboarden als auch beim Wasserski wird man von einer Rixen-Seil-Liftanlage über das Wasser gezogen. Die Anlage kann dabei mit Geschwindigkeiten von 22 bis zu 45 Stundenkilometern gefahren werden. Das ist nun nicht möglich. Der entstandene Sachschaden wird auf 3 500 Euro geschätzt.

Die Fünf-Mast-Anlage hat eine Länge von 730 Metern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mitte Dezember und Mitte März. (szo)

