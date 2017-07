Wasserschlacht um Mitternacht Im Wachauer Freibad steigt am Sonnabend das sechste Mondscheinbaden. 1000 kleine Wasserbomben stehen bereit.

Alexandra Baumgärtel hat es sich auf ihrem Einhorn mit einem kühlen Getränk in der Hand im Becken des Wachauer Freibades schon einmal gemütlich gemacht. Am Sonnabend können alle Besucher so entspannt sogar nachts über das Wasser gleiten. Denn das Bad lädt erneut zum Mondscheinbaden ein. © René Plaul

Nachts am Pool mit einem leckeren Cocktail in der Hand, dazu Musik und nette Leute. Diese Atmosphäre – sonst meist nur im Urlaub möglich – können am Sonnabend auch alle Hiergebliebenen genießen. Im Freibad Wachau. Johannes Baumgärtel und René Brückner laden zum sechsten Mondscheinbaden ein. Die beiden sind Inhaber der Agentur B&B, die das Event im Wachauer Bad veranstaltet. „Wir werden wie beim vergangenen Mondscheinbaden auch um 19 Uhr beginnen“, sagt Johannes Baumgärtel. Auch in diesem Jahr richtet sich das Event besonders an Familien. Denn von 19 bis 21 Uhr ist der Eintritt frei. „Gegen 19 Uhr werden die Bar und unser Imbiss öffnen und Musik fängt an zu spielen.“ Familien können am frühen Abend noch mal ins Bad kommen, die Atmosphäre genießen, und mit den Kindern vielleicht schon mal einen kleinen Tanz wagen. „Wir haben diesen Zeitraum mit dem freien Eintritt bewusst gewählt, um neben dem jugendlichen Publikum – das dann meist etwas später kommt – auch Eltern mit ihren Kindern Gelegenheit zu geben, beim Mondscheinbaden dabei zu sein“, sagt der Organisator. Ab 21 Uhr wird dann am Eingang ein Eintritt von fünf Euro kassiert. Das heißt, alle, die schon drin sind, haben das Eintrittsgeld gespart. Für die Musik und die Bewegung auf der Tanzfläche sorgt diesmal das M&M DJ Projekt. Der Musikstil wird sich ganz nach dem Publikum richten. Kommen eher jüngere Leute, wird sie etwas flotter sein, bei Älteren sicher etwas ruhiger. Für jeden ist etwas dabei. Zu fortgeschrittener Stunde haben sich die Hot Bananas angekündigt. Wenn sie am DJ-Pult stehen, ist garantiert die Tanzfläche voll.

Zelt als Regenvariante

Auf dem Beachvolleyballplatz wird ein Tanzboden aus Holz ausgelegt. Beim ersten Mondscheinbaden wurde noch im Sand des Beachvolleyballfeldes getanzt. „Wir haben aber gemerkt, dass das nicht so gut angenommen wird. Schuhe aus, dann wieder Schuhe an. Jetzt ist die Tanzfläche mit einem festen Boden ausgelegt. Da tanzen mehr.“ Auch eine Schlechtwettervariante ist vorgesehen. Ein großes Zelt wird aufgebaut. „Bei Regen findet das Ganze dann dort drin statt.“ Zahlreiche Helfer bereiten das Mondscheinbaden mit vor. In den vergangenen Wochen wurden schon Tausende Flyer verteilt und zahlreiche Plakate in den umliegenden Orten aufgehangen. Parkplätze stehen ausreichend auf einer Wiese neben dem Bad bereit.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 500 Besucher, sagt Johannes Baumgärtel. Es wird wieder zwei Bars geben, damit es bei den vielen durstigen Kehlen nicht zu langen Schlangen kommt. Jeder kann an dem Sonnabend übrigens auch seinen Lieblingsschwimmring oder seine Plansch-Ente mitbringen. „Es hat sich herausgestellt, wenn solche Dinge im Becken schwimmen, haben auch die Leute mehr Lust, ins Wasser zu gehen.“ Denn im Gegensatz zu vielen anderen Badfesten kann in Wachau auch wirklich den ganzen Abend über gebadet werden. Das Becken ist beleuchtet. Zwei Rettungsschwimmer werden da sein. Selbst Sprünge vom Drei-Meter-Turm sind möglich. Als besonderen Spaß werden die Veranstalter wieder 1000 kleine Wasserbomben bereitstellen.

Beim Mondscheinbaden darf natürlich auch der Mond nicht fehlen. Deshalb wird der Termin jedes Mal möglichst auf eine Vollmondnacht gelegt. Diesmal klappt es nicht ganz. Der nächste Vollmond ist am 7. August. Dennoch können sich die Besucher wieder auf ein stimmungsvoll ausgeleuchtetes Bad freuen. Dutzende Liegestühle werden im Bad aufgestellt, wer einen ergattern will, sollte frühzeitig kommen.

www.facebook.com/mondscheinbaden

zur Startseite