Wasserschaden im Rathaus Ein kaputter Schlauch sorgte für permanente Nässe. Durch Zufall wurde die Ursache entdeckt. Und durch einen seltsamen Geruch.

Das Rathaus am Elstraer Markt hat einen Wasserschaden. © Matthias Schumann

Zum Glück wird es wärmer. Das Warten im Rathausflur ist also nicht so ungemütlich wie im Winter. Denn der Wartebereich vor dem Meldeamt, den die Stadtverwaltung eigentlich für den Publikumsverkehr eingerichtet hatte, ist derzeit belegt. Dort befindet sich jetzt das Meldeamt selbst. Denn das eigentliche Behördenzimmer muss austrocknen. Und ausmüffeln. Aufgrund eines Wasserschadens ist unbemerkt Feuchtigkeit ins Mauerwerk einer Wand eingedrungen. Aufgefallen sei dies durch einen muffigen Geruch, der vor allem im Meldeamt besonders stark auftrat, so Hauptamtsleiter Steffen Wustmann. Schließlich ging er auf Ursachensuche. Die Vermutung lag nahe, dass die darüber liegende Toilette, der Grund für die merkwürdigen Ausdünstungen sein könnte. Und so war es dann auch. Allerdings war der technische Defekt nicht sofort sichtbar. Ein flexibler Schlauch in einem Spülkasten hatte einen feinen Riss. Aus dem sprühte permanent ein feiner Wassernebel. Und zwar so ungünstig, dass die Feuchtigkeit nicht im Behälter landete, sondern an und – da dies unbemerkt über länge Zeit passierte – in der Wand.

Mit einem Bautrockner wurde inzwischen dem größten Teil der Nässe zu Leibe gerückt. Jetzt muss die betroffene Wand noch nachtrocknen. So lange bleibt das Meldeamt im Wartebereich und die Besucher müssen bis dahin im Flur warten. Aber zum Glück wird es ja wärmer.

