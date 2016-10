Wasserschaden im Musikpark Die Diskothek ist geschlossen. Ob der Schaden mit dem gestiegenen Grundwasser zusammenhängt, ist unklar.

Eigentlich sollte die Diskothek Musikpark schon Anfang August wieder öffnen. Doch die Tanzflächen bleiben vorerst geschlossen. Die Wände in den Räumen unterhalb des Wiener Platzes sind nass. Geschäftsführer Patrick Geis wolle das seinen Gästen nicht zumuten, teilt Sprecher Peter Dyroff mit. Die Stadt hat nun geprüft, ob der entstandene Schaden mit dem gestiegenen Grundwasserspiegel zusammenhängt. Allerdings könne das nicht genau ermittelt werden, sagt Reinhard Koettnitz, Chef des Straßen- und Tiefbauamtes (STA).

Ende 2015 ließ er die Pumpen abstellen, die in den vergangenen Jahren den Untergrund am Wiener Platz trocken hielten. Nun ist die Fläche bebaut, der Grundwasserspiegel wieder gestiegen. Koettnitz habe alle Hauseigentümer rund um den Wiener Platz darüber informiert. Diese hatten Zeit, dem STA Probleme an ihren Gebäuden zu melden. Weil das niemand getan hat, wurden die Pumpenanlagen nun abgebaut, so Koettnitz weiter. Damit sei es nun nicht mehr möglich, den Grundwasserspiegel abzusenken. Der Eigentümer des Hauses, in dem auch der Musikpark untergebracht ist, will den Wasserschaden im Sommer 2017 sanieren lassen.

