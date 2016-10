Wasserschaden fast behoben Im Februar wurde das Leck in der Turnhalle des Gymnasiums entdeckt. Die Sanierung dauert bis jetzt an.

Mit dem Ende der Herbstferien am Freitag soll auch der Wasserschaden im Turnhallengebäude des Goethe-Gymnasiums in Sebnitz endgültig behoben sein. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Die Schäden in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte im Kellergeschoss der Turnhalle waren im Februar während der Vorbereitungen auf den Besuch von Bundespräsident Joachim Gauck zum Deutschen Wandertag entdeckt worden. Betroffen waren die früheren Küchen- und Lagerräumen sowie die Behindertentoilette. Eine undichte Leitung war offenbar über Jahre unentdeckt geblieben und die entweichende Menge auch über den Wasserzähler nicht aufgefallen.

Der Schaden zog aufwendige Sanierungsarbeiten nach sich. Nach der Trocknung des gesamten Bereichs musste der Fußbodenaufbau erneuert und Trockenbauteile getauscht werden, anschließend wurde neu gefliest und gemalert. Auch die Elektriker hatten zu tun. Bis zum 14. Oktober sollen nun die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten dafür liegen laut Aussage des Rathauses bei 80 000 Euro. Es zahlt die Versicherung.

In den zweiwöchigen Herbstferien wurde im Goethe-Gymnasium außerdem in zwei Gängen im Haus I sowie im Verbindungsgang zum Haus II neuer Fußboden verlegt. Die Kosten dafür liegen bei rund 25 000 Euro.

