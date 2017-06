Wasserrohrbruch im Gewerbegebiet Bei Erdarbeiten bei einer Firma wurde eine Leitung beschädigt. Haushalte blieben ohne Wasser.

Alle Wohnhäuser südlich des Bahnhofs hatten für einige Stunden kein Wasser: Grund dafür war eine durch Erdarbeiten beschädigte Trinkwasserleitung. © Symbolbild/dpa

Am Montagvormittag wurde bei Erdarbeiten an der Tischlerei Krause im Gewerbegebiet Am Mart in Lampertswalde eine Trinkwasserleitung beschädigt. Diese Leitung wurde in den 80er Jahren verlegt, sie sollte eigentlich nicht mehr über Privatgelände führen.

Denn daran hängen laut Bürgermeister Wolfgang Hoffmann (CDU) alle Wohnhäuser südlich des Bahnhofs: die Friedens- und die Bahnhofsstraße, etwa 25 bis 30 Haushalte. Dort musste am Montag das Wasser bis circa 15 Uhr abgestellt werden. Wie Firmenchef René Krause der SZ sagte, kam die Tieku Mühlbach, um den Schaden zu beheben.

Bis zum Wochenende sollen nun die betreffenden 80 Meter Leitung auf kommunales Grundstück verlegt werden. Dabei wird das Umbinden sicherlich erneut ein kurzzeitiges Abstellen der Wasserleitung erfordern, so Bürgermeister Hoffmann. Bisher sei ihm die genaue Lage des Wasserrohres unmittelbar an der Flurgrenze nicht bekannt gewesen. Denn bisher hatte es auch noch keine Havarie an dieser Stelle gegeben.

