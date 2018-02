Wasserrohrbruch im Bröckel-Hochhaus Im berüchtigten Plattenbau am Pirnaischen Platz läuft Wasser aus. Auch der Strom ist weg.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nasse Füße: Nach einem Wasserrohrbruch tropft es aus dem Hochhaus am Pirnaischen Platz. © Christian Juppe Nasse Füße: Nach einem Wasserrohrbruch tropft es aus dem Hochhaus am Pirnaischen Platz.

Der Lidl-Markt im vorgelagerten Flachbau musste am Sonnabend schließen.

Im Verlauf des Tages wurde das Lager des Discounters geräumt.

Dresden. Im markanten „Bröckel-Hochhaus“ am Pirnaischen Platz ist es am Sonnabend zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Eine SZ-Reporterin vor Ort schilderte, wie an mehreren Stellen Wasser aus der Plattenbaufassade herausplätschert.



Die Feuerwehr Dresden bestätigt auf SZ-Anfrage, dass es am Vormittag einen Einsatz am Pirnaischen Platz gegeben habe, nannte zunächst aber keine weiteren Details. Auch die Drewag konnte keine Hintergründe liefern: „Der Rohrbruch hat mit dem Netz der Drewag nichts zu tun“, erklärt Unternehmenssprecherin Gerlind Ostmann.



Betroffen von dem Rohrbruch sind neben den verbliebenen Bewohnern in dem maroden Gebäude auch Gewerbetreibende. So musste der Lidl-Markt im Erdgeschoss schließen. Das Lager des Discounters wurde im Verlauf des Vormittags geräumt.

Auch der Besitzer des im Erdgeschoss ansässigen Döner-Imbisses stellte den Betrieb ein. Gegen zehn Uhr sei er von der Polizei über den Rohrbruch informiert worden und dass infolgedessen der Strom im Gebäude abgeschaltet werden muss.

In dem maroden Gebäude leben noch einige Dutzend Bewohner. Wegen schwerer Brandschutzmängel hatte die Bauaufsicht die weitere Nutzung untersagt. Bis Ende Februar müssen alle Bewohner ausgezogen sein.

