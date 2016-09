Wasserrohrbruch flutet Straßen Unter der Salzstraße ist ein altes Stahlrohr geplatzt. Bis Mittag hatten Häuser kein Wasser.

Tiefbauer Alexander Bartkowski repariert das Wasserrohr an der Salzstraße. Kurz vor sechs sprudelte es hier. © Arvid Müller

Es hat ganz schön gesprudelt, als kurz vor 6 Uhr gestern ein altes Wasserrohr unter der Salzstraße gebrochen ist. Das Wasser lief über die Linden- und Kastanienstraße bis zur Querallee, wie Jörg Morgenstern, Chef Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig (WAB), erzählt.

Etwas kurios verlief die Alarmierung des Bereitschaftsdienstes der WAB. „Der Mitarbeiter hat zuerst im Radio von dem Rohrbruch gehört. Zwei Minuten später klingelte dann sein Handy und er erhielt die Info“, erklärt Morgenstern. Es wurde sofort abgeschiebert, also die Leitung geschlossen, und der Baubetriebshof sperrte die Straße.

Etwa 50 Bewohner und das Kaufland hatten stundenlang keine Wasserversorgung. „Die Firma, die den Schaden beseitigt, ist seit 8 Uhr vor Ort“, so Morgenstern. Die Stelle wurde aufgebaggert und das Rohr geflickt. Zudem musste die Spülfirma bestellt werden, um den Kanal zu reinigen. Denn das Wasser hat ungewöhnlich viel Sand ausgespült. Gegen Mittag hatten die Betroffenen wieder Wasser.

„Wir hatten schon im Plan, dass die Rohre an dieser Stelle unbedingt gewechselt werden müssen“, sagt der WAB-Chef. Leider habe der Rohrbruch nicht so lange gewartet. Im nächsten Jahr sollen die Leitungen an der Salzstraße erneuert werden. Ein Rohrbruch, bei dem so viel Wasser austritt, passiere zum Glück selten, seit ein Großteil der Leitungen erneuert worden ist. „Vor 20 Jahren hatten wir das einmal im Monat“, erinnert sich Morgenstern.

