Wasserrohrbruch auf der Breitscheidstraße Zahlreiche Haushalte hatten plötzlich kein Wasser mehr. Der Schaden war schnell behoben.

Symbolfoto © dpa

Waldheim. Über fehlendes Wasser haben sich die Anwohner der Waldheimer Schiller- und Breitscheidstraße am Donnerstagvormittag gewundert. „Ursache war ein Wasserrohrbruch. Uns war es zeitlich leider nicht möglich, die Haushalte vorab zu informieren. Es musste schnell gehen“, sagte Siegmar Rüdrich, Gruppenleiter bei der Oewa Wasser und Abwasser GmbH, auf DA-Nachfrage. Die Hauptleitung aus Beton sei aus Altersgründen gebrochen. „Betroffen waren zirka 35 Abnahmestellen der Unteren Breitscheidstraße, der Schillerstraße bis zur Hausnummer 16 sowie Teile der Carolastraße“, so Rüdrich. Nach etwa zweieinhalb Stunden sei der Schaden repariert und die Haushalte wieder am Netz gewesen, ergänzte er. (DA/sol)

zur Startseite