Wasserretter brauchen Hilfe Spendenboxen und Retter-Kaffee bringen nicht genug Geld, um den Einsatz des DRK am Bärwalder See zu bezahlen.

Joachim Weiß (links) und Bärwalder See-Maskottchen Ente Bärta lachen im Sommer am Klittener Ufer um die Wette. Die Wasserwacht des DRK organisiert die Sicherung von Badegästen und Wassersportlern. © André Schulze

Was darf ein Menschenleben kosten? Diese Frage stellt sich nicht, das macht Joachim Weiß deutlich. Als Referent beim Landesverband Sachsen des Deutschen Roten Kreuzes ist er für die Wasserwacht zuständig. Und damit auch für ein Projekt, das für den Verband ein besonderes ist. Denn in diesem Jahr haben Mitglieder von Wasserwacht-Ortsgruppen aus ganz Sachsen am Bärwalder See Dienst getan. „Wir sind froh und glücklich, einen Partner gefunden zu haben“, sagte Roman Krautz von der Boxberger Gemeindeverwaltung bereits im Juni. Er ist zuständig für den Landschaftspark Bärwalder See und die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde und hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es bei der stetigen touristischen Entwicklung des Bärwalder Sees zwingend notwendig ist, für die Sicherheit der Gäste an den Badestränden und die der Wassersportler zu sorgen.

Wer dafür zahlen soll, das ist allerdings die Frage, an der sich die Geister scheiden. So gut wie alle freiwilligen Aufgaben musste die Gemeinde Boxberg aufgrund der finanziellen Situation aufgeben, darunter auch die Wasserrettung. Für die sogenannte Landrettung, also den Einsatz von Rettungswagen, ist der Landkreis Görlitz zuständig. Direkt am Bärwalder See steht eine Rettungswache mit Platz für die Rettungswagen und speziellen Räumen für die Wasserretter. Die Gemeinde Boxberg hat das Gebäude errichten lassen und an den Landkreis verpachtet. Doch auch der Kreis Görlitz ist nicht für die Wasserrettung zuständig, wie in den vergangenen Jahren immer wieder klar gemacht wurde. Hatte sich der Landkreis beispielsweise an den Kosten für die Wasserrettung am Olbersdorfer See bei Zittau noch vor einigen Jahren beteiligt, zog er sich 2016 aus der Finanzierung zurück. Ebenso läuft es auch am Berzdorfer See bei Görlitz.

Dass es auch anders geht, berichtete jetzt der DRK-Landesreferent Joachim Weiß vor den Gemeinderäten in Boxberg. Beim Rettungszweckverband Südwestsachsen im Vogtland sei Weiß zufolge auch die Wasserrettung über die Rettungsdienstpläne des Landkreises geregelt und abgesichert. Im hiesigen Landkreis geht das jedoch nicht. In der modernen Wache am Klittener See-Ufer brennt nur in einem Teil der Räume Licht.

Damit die Wasserrettung nicht komplett ins Wasser fällt, hatten sich also der Landesverband des DRK und die Gemeinde Boxberg zusammengesetzt und eine Lösung für dieses Jahr gefunden. Die Gemeinde verzichtete auf eine Rechnung für die Räume und die dazugehörige Technik in der Wache. Immerhin gut 700 Euro Grundmiete monatlich sind das. Doch auch die DRK-Mitglieder machten keine Forderungen gegenüber der Gemeinde geltend. Die Ortsgruppen kamen auf eigene Kosten nach Boxberg, absolvierten hier Ausbildungen und Lehrgänge und wachten außerdem über Leben und Gesundheit der See-Besucher. An insgesamt 46 Einsatztagen kamen so 1490 Dienststunden zusammen, bei denen insgesamt 33 Einsätze notwendig wurden. Von der Lebensrettung, über Erste Hilfe bis zum Pflasterkleben.

Joachim Weiß ließ die Gemeinderäte wissen, was das im Detail kostet: Allein der Betrieb der vom DRK 2016 aufgestellten Notrufsäulen kostet 730 Euro, Einsatzfahrzeuge 2450 Euro, Treibstoffkosten liegen bei 1380 Euro, Helferstunden bei 9273 Euro, um nur einiges aufzuzählen. Summa summarum stehen 23800 Euro zu Buche. Um die ehrenamtlichen Wasserretter wenigstens bei den Fahrtkosten zu unterstützen, hatte der Landesverband gemeinsam mit der Unterstützung der Wasserwacht-Ortsgruppe Boxberg und des DRK-Kreisverbandes Weißwasser Spendendosen aufgestellt. Wie viel Geld in den 29 Dosen klimpert, muss noch gezählt werden. Die Bitte, weitere Standorte für solche Spendendosen zu finden, damit insgesamt 50 für die ehrenamtlichen Wasserretter stehen, stieß in Boxberg auf offene Ohren. Das DRK-Projekt Retter-Kaffee mit der Dresdner Kaffee- und Kakao-Rösterei brachte rund 250 Euro. Damit die von Boxberg wie dem Landesverband angestrebte Zusammenarbeit am Bärwalder See fortgesetzt werden kann, braucht es nicht nur Spender, sondern eine neue Struktur des Rettungswesens im Landkreis. Das zu verhandeln, ist jetzt der Auftrag an den Boxberger Bürgermeister Achim Junker.

