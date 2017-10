Wasserrad zurück am Sünder-Weg Es wurden stabile Gleitlager auf der Radwelle für das Wasserrad in Olbersdorf befestigt. Damit soll es sich länger drehen.

Das Wasserrad dreht sich wieder. © Rafael Sampedro

Das Wasserrad im Wald am Arme-Sünder-Weg bei Olbersdorf dreht sich wieder. Darüber informiert die Gemeinde. Das kleine Wasserrad war vor einigen Wochen wegen kaputter Kugellager abgebaut und im Metallbaubetrieb von Gottfried Heinrich in Olbersdorf repariert worden. Als Ursache für die Schäden wird Spritzwasser, das große Gewicht und die hohe Drehzahl des Rades vermutet. Auch Vandalismus kam in Betracht. Künftig soll es weniger Schäden geben: Es wurden stabile Gleitlager auf der Radwelle befestigt. Damit soll sich das Rad länger drehen. (SZ/se)

