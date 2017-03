Wasserproben werden untersucht Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie prüft für Privatleute.

Das Wasser wird auf Qualität überprüft. © Archiv: SZ

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie informiert am 30. März zwischen 11 und 12 Uhr im Glashütter Rathaus zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und der Bodendüngung. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser dort sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte ein Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden. Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Dazu muss Erde an mehreren Stellen des Gartens ausgehoben werden. 500 Gramm der Mischprobe sind dafür notwendig. (SZ/mb)

zur Startseite