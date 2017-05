Wassermann arbeitet wieder Radler und Wanderer können sich an der Elbe in Coswig erfrischen.

Sylke Sohr aus Kleinmachnow nutzt auf der Heimfahrt den Wasserspender in Kötitz. © Arvid Müller

Der Trinkbrunnen in Coswig ist wieder in Betrieb. Die WAB Coswig hat ihr Wassermännchen am Montag auf dem Elberadweg, am Fähranleger, installiert. In der frostfreien Zeit können sich Passanten hier mit Trinkwasser versorgen.

Das Wassermännchen geht bereits in seine 15. Saison. Es wurde im Mai 2003 erstmals aufgestellt, auf Initiative eines Mitarbeiters durch den damaligen Eigenbetrieb und durch die Unterstützung von Sponsoren am Elberadweg, wie die WAB auf ihrer Internetseite informiert.

In der Zwischenzeit hat der nützliche kleine Mann sein Aussehen geändert. Anfangs in silbernem Look, präsentiert sich die Metallfigur jetzt in Hellblau. Im vergangenen Jahr hatten Schüler der damaligen Klasse 8a der Leonhard-Frank-Oberschule Coswig den Trinkbrunnen neu bemalt. Weil die Farbe nur ein Jahr gehalten hat, ließ die WAB ihn neu lackieren, sagt WAB-Chef Jörg Morgenstern. Etwa 10 000 Liter Wasser flossen 2016 aus dem Brunnen, etwa ein halber Liter bei jedem Druck auf die rote Nase des Männchens. Die WAB musste auch schon Teile seines Innenlebens erneuern. Aber nur im zweistelligen Euro-Bereich, wie bei den Wasserkosten. (SZ/IL)

