Wasserleitung platzt durch Brand Unbekannte sind in eine leerstehende Wohnung in Niesky eingedrungen und haben Müll angezündet.

Unbekannte sind in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch in eine leerstehende Wohnung an der Schleiermacherstraße in Niesky eingedrungen. Wie Polizeisprecherin Martyna Fleischmann mitteilt, haben sie dort Müll angezündet, wodurch eine Wasserleitung platzte. „Das Wasser löscht den Brand“; berichtet sie. Der Schaden beträgt dennoch rund 10000 Euro. (szo/tc)

