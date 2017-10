Wasserleitung für neuen Netto-Markt Noch ist das Planverfahren nicht abgeschlossen, doch die Stadtwerke Rothenburg arbeiten schon am Trinkwasseranschluss.

Hier an der Uhsmannsdorfer Straße in Rothenburg soll ein neuer Netto-Markt entstehen. Dafür wurde in den vergangenen Tagen bereits der Trinkwasseranschluss verlegt. © jens trenkler

Die Zeiten der unbebauten Graslandschaft an der Uhsmannsdorfer Straße nähern sich offenbar ihrem Ende. Denn dort, wo früher eine Likörfabrik stand, soll der neue Netto-Markt entstehen. Im Auftrag der Rothenburger Stadtwerke wurde in den vergangenen Tagen an der Wasserversorgung für das Objekt gearbeitet. „Seit längerem war geplant, die Uhsmannsdorfer Straße auszubauen. Doch das Zusammenspiel von Landkreis und Landesamt für Straßenbau und Verkehr klappte offenbar nicht optimal, sodass sich das Vorhaben verzögert. Wir hätten in diesem Zuge die Trinkwasserleitung mit eingebaut, mussten aber nun eigenständig reagieren, um die Voraussetzungen für den künftigen Netto-Markt an dieser Stelle zu schaffen“, erläutert Ulrich Engelmann. Der dazu notwendige Aufwand sei überschaubar gewesen, ergänzt der Leiter des städtischen Eigenbetriebes. „Wir haben am 19. Oktober mit dem Tiefbau begonnen und ab 23. Oktober die Leitungen verlegt. Nach der Verfüllung der Baugruben werden wir aller Voraussicht nach am 1. November fertig sein.“ Von dem Anschlusspunkt aus könnten später bei Bedarf die Wasserleitungen für den Netto-Markt gezogen werden.

Doch wann das notwendig sein wird, steht noch nicht fest. Derzeit läuft die Planungsphase. Marlen Kolodziej, Leiterin des Fachbereichs Bau und Finanzen in der Stadtverwaltung: „Der Bebauungsplan befindet sich momentan im öffentlichen Verfahren. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist abgeschlossen. Wir arbeiten jetzt an der Auswertung der Stellungnahmen.“ Fest steht: Es zeichnet sich weiterer Abstimmungsbedarf ab. „Es sind mehrere Bedenken und Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen werden muss.“ Ist dieser Prozess abgeschlossen, müssen die Stadträte darüber befinden, ob die angesprochenen Punkte in die Planunterlagen eingearbeitet werden oder sogar von solcher Bedeutung sind, dass das Planwerk neu auszulegen ist. Ob der von Netto anvisierte Baubeginn unter diesen Umständen einzuhalten ist, wird sich laut Marlen Kolodziej in den nächsten Wochen zeigen. „Dann werden wir sehen, wie mit dem Bebauungsplan umgegangen werden kann.“ Netto will an der Uhsmannsdorfer Straße einen 1 200 Quadratmeter großen Markt errichten, der dann deutlich größer als der jetzige an der Horkaer Straße ist.

