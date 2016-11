Wasserleiche in Meißen gefunden Vermutlich handelt es sich um eine ältere Frau. Die Wasserschutzpolizei und die Kripo sind vor Ort.

Am linkselbischen Kai in Meißen wurde am Sonntagvormittag von der Wasserpolizei eine Leiche geborgen. © Claudia Hübschmann

Am Sonntagvormittag ist am linkselbischen Kai in Meißen, unterhalb der Aral-Tankstelle an der B 6, von der Wasserpolizei eine Leiche geborgen worden. Vermutlich handelt es sich um eine ältere Frau. Zu den genauen Todesumständen kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittler der Wasserschutzpolizei und der Kripo sind noch vor Ort. (SZ)

