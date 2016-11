Wasserleiche identifiziert Laut Polizeiaussagen ist klar, wer die Person ist, die am Sonntag in der Elbe trieb. Ein Suizid scheint wahrscheinlich.

Am Sonntagvormittag wurde am linkselbischen Kai in Meißen von der Wasserpolizei eine Leiche geborgen. © Claudia Hübschmann

Die Identität der Toten, die am Sonntag in der Elbe in Meißen gefunden wurde, konnte geklärt werden. Bei der älteren Frau handelt es sich um eine Meißnerin, teilt Polizeisprecher Marko Laske am Montag auf Nachfrage der SZ mit. Weiterhin sei von einem Suizid auszugehen. „Ein Straftatverdacht ergibt sich nicht“, so Laske.

Passanten machten am Sonntagvormittag die schreckliche Entdeckung am Schiffsanleger auf der linken Elbseite unterhalb der Albrechtsburg. Um kurz vor 11 Uhr fand sie dort eine leblose Person in der Elbe und alarmierten die Rettungskräfte. Daran beteiligt waren Beamte des Polizeireviers Meißen, der Wasserschutzpolizei, der Kriminalpolizei und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. (SZ)

