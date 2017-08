Wasserkunstfest – ganz groß Die Besucher hatten viel Spaß mit den neuen Attraktionen rund um Bautzens Wahrzeichen – auch wenn sie manche nur zufällig entdeckten.

Ohne Versteigerung kein Wasserkunstfest. Sie macht den Besuchern großen Spaß und der Erlös dient der Finanzierung des Festes. © carmen schumann

Das Fest rund um das Bautzener Wahrzeichen fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Neben Altbewährtem gab es diesmal einige Neuerungen, die von den Besuchern gern angenommen wurden. Denn in die Vorbereitungen hatten sich zum Wasserkünstler Tilo Rosjat weitere Mitstreiter hinzugesellt, wodurch die Last auf breitere Schultern verteilt werden konnte.

Die Arbeitsgruppe „Wasser“ der Initiative „Engagierte Stadt“ brachte zahlreiche Ideen ein, so zum Beispiel das Entenrennen. Am Sonntagnachmittag konnten rund 50 Plasteenten an der Scharfenwegbrücke zu Wasser gelassen werden. Der Käufer der schnellsten Ente, die nach 100 Metern aus dem Wasser gefischt wurde, konnte sich über einen Preis freuen. Das Arbeitsgruppenmitglied Andreas Straßberger hatte für alle Entenkäufer Holztaler als schöne Erinnerung hergestellt. Der Erlös aus dem Entenverkauf kommt der Finanzierung des Festes zugute.

Der Platz auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik direkt am Spreeufer bestand seine Feuertaufe, denn er wurde rege genutzt, unter anderem auch bei einer Löschübung der Feuerwehr.

Premiere für die Neue Wasserkunst

Zu den Neuerungen gehörte auch der „Eselstall“. Dieser wurde auf dem ehemaligen Spielplatz unterhalb des Karasekturms eingerichtet. Ideal vor allem für die Kinder, die die Tiere vom Eselhof der Familie Wulke aus Nechern eifrig fütterten und striegelten. Die Esel Evi, Sani, Sina und Willi ließen alles geduldig über sich ergehen. Dann und wann führten ihre Besitzer Ralf und Heike Wulke die Grautiere auch bis zum Eselsberg, dem Weg, der vom Spreeufer hinauf zur Alten Wasserkunst führt.

Und auch der Neuen Wasserkunst statteten die Esel einen Besuch ab. Deren Pächterin Gerlind Alius beteiligte sich ebenfalls erstmals am Wasserkunstfest, wohl wissend, dass doch eine gewisse Distanz zwischen den zwei Türmen zu überwinden ist. Die meisten Besucher, die den Weg zu ihr fanden, gelangten eher durch Zufall zum anderen Ende der Festmeile, wo sich mittelalterliches Treiben entfaltete. Das „Budissiner Marktgesinde“ lud hier unter anderem zu einem Bad im Wasserbottich ein.

Puppenspiel und Kinderlieder

Das Gelände Unterm Schloß 48 war wieder der Anziehungspunkt für Familien mit Kindern. Denn hier waren verschiedene Puppenbühnen sowie die Liedermacher Leichtfuß und Liederliesel zu erleben, es gab Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Als Clown mit der roten Nase hielt sich Gerhard Nath eher im Hintergrund. Er ist der Erfinder der Puppenspielfeste, die in den 1980er Jahren noch in Nadelwitz über die Bühne gingen.

Der Finanzierung des rein bürgerschaftlich organisierten Wasserkunstfestes dient immer auch die legendäre Versteigerung mit „Herrn Kluge“ und „Herrn Weise“, alias Christoph Koban und Christian Herrmann. Diesmal kamen unter anderem ausgemusterte Gegenstände aus dem Petridom untern Hammer. Wasserkünstler Tilo Rosjat war mit der Resonanz dank des guten Wetters sehr zufrieden. Was das nächste Fest betrifft, so sei es Zeit, über weitere Veränderungen nachzudenken.

