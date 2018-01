Wassergebühren werden vorgestellt In Dürrröhrsdorf-Dittersbach steht eine neue Berechnung an. Im Gemeinderat wird sie voregstellt.

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Einwohner von Dürrröhrsdorf-Dittersbach müssen sich auf eine Änderung bei den den Wassergebühren einstellen. Die neue Gebührenberechnung des Wasser- und Abwasserzweckverbands „Mittlere Wesenitz“ wird am kommenden Dienstag im Gemeinderat vorgestellt. Sie gilt für die Jahre 2018 bis 2020. Des Weiteren will der Gemeinderat den neuen Wehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Porschendorf sowie dessen Stellvertreter offiziell ins Amt berufen. Zudem steht ein Vertrag zur Erweiterung des Baugebietes „Am Schloss“ in Dürrröhrsdorf-Dittersbach auf der Tagesordnung. Das Immobilien-Unternehmen Baywobau will die bestehende Eigenheimsiedlung oberhalb der Grundschule um 24 zusätzliche Bauplätze erweitern. Der Verkauf der Parzellen an der Äußeren Parkstraße ist bereits angelaufen. (SZ/dis)

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats von Dürrröhrsdorf-Dittersbach am 30. Januar, 19.30 Uhr, im Rathaus.

