Wasserfahrten durch Niesky Starker Regen führt am Donnerstag zu Überschwemmungen. In Niesky steht das Gewerbegebiet unter Wasser. Die Pegelstände bleiben aber im grünen Bereich. Vorerst.

Starke Regenfälle führten in Niesky stellenweise zu Überflutungen, wie hier im Gewerbegebiet Süd. © andré schulze

Niesky. Eine kostenlose Unterbodenwäsche holten sich am Donnerstagnachmittag Autofahrer im Gewerbegebiet Süd. Denn dort stand die zugepflasterte Fläche wieder unter Wasser. Für einen Kraftfahrer wurde die nicht zu empfehlende Wasserdurchfahrt aber zum Verhängnis. Er musste seinen Pkw aus der Wasserlache abschleppen lassen, weil es nun mal kein Amphibienfahrzeug ist. Von diesem Leichtsinn abgesehen, gab es bis zum Redaktionsschluss keine größeren Schäden durch die Regengüsse. SZ-Autor Bernhard Donke maß in seinem Garten binnen 24 Stunden (bis Donnerstagnachmittag) eine Niederschlagsmenge von 90 Litern auf den Quadratmeter. In Horka wurden am Donnerstag innerhalb von drei Stunden bereits 40 Liter, also vier volle Wassereimer, gezählt. Soviel fällt sonst in einem Monat in der Oberlausitz.

Feuerwehren mussten zum gestrigen Tag noch keine ausrücken, erfuhr die SZ aus der Rettungsleitstelle. Auch das überflutete Gewerbegebiet im Nieskyer Süden führte zu keinem Einsatz der Feuerwehren. Dennoch sorgten in der Mittagszeit Feuerwehrsirenen für Aufmerksamkeit in der Stadt Niesky. Aber nicht wegen Hochwasser, sondern wegen einer angesprungenen Brandmeldeanlage rückten mehrere Löschfahrzeuge zum Bürgerhaus aus. Durch Schweißarbeiten wurde der Alarm ausgelöst.

Bisher scheint die Oberlausitz glimpflich davongekommen zu sein. Das bestätigt der Meteorologische Dienst von wetteronline. Die Regenfront schiebt sich in Richtung Brandenburg und Berlin weiter. Dort sind Niederschlagsmengen von 100 bis 150 Litern auf den Quadratmeter zu erwarten. Laut Regenradar reicht die Starkregenfront von Südbrandenburg bis nach Kiel.

Auf die Flüsse und Bäche hatte der starke Regen bis Donnerstagabend zwar Auswirkungen, aber weder am Weißen noch Schwarzen Schöps sowie an der Lausitzer Neiße musste eine Alarmstufe gegeben werden. Von Vorteil war dabei, dass die Gewässer einen niedrigen Wasserstand durch die Regenarmut der Vorwochen hatten. Am Pegel Jänkendorf stiegt der Schwarze Schöps binnen zehn Stunden (von 8 bis 18 Uhr) am Donnerstag von 35 auf 66 Zentimeter. Ebenso stiegt der Wasserstand des Weißen Schöps am Pegel Särichen von 42 auf 70 Zentimeter, blieb aber in seinem Flussbett. Ebenso führte die Neiße am Abend geringfügig mehr Wasser gen Norden als noch am Morgen. In Görlitz erhöhte sich der Wasserstand von 139 auf 154 Zentimeter. In Podrosche von 56 auf 66 Zentimeter. Das entspricht einen Anstieg von 18 beziehungsweise in Görlitz von elf Prozent. Demzufolge hielt sich an den überschwemmungsgefährdeten Gebieten die Hochwassergefahr in Grenzen.

Das bestätigt für Waldhufen Bürgermeister Horst Brückner. Dennoch sollte man besonders die kleinen Bäche im Blick haben. „Regnet es in den nächsten Stunden so weiter, kann es schon bedrohlich werden“, sagt Horst Brückner. Auch in der Gemeinde Hohendubrau gibt es gefährdete Stellen. So floss am Nachmittag bereits Oberflächenwasser über die Ortsverbindungsstraße von Groß Saubernitz nach Weigersdorf. Angesammelt hatte es sich auf den umliegenden Feldern. In Gebelzig schwoll der Schwarzbach nachmittags bedrohlich an und drohte über die Ufer zu treten. Damit dürfte die Gefahr von Überschwemmungen noch nicht gebannt sein.

zur Startseite