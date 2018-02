Wasserbauer arbeiten trotz Kälte am Weißeritzknick Die gefährliche Flussbiegung in Löbtau erhält eine höhere Mauer. Bis zum Jahresende soll die erste Seite der Weißeritz fertig sein.

Hochwasser ist zwar nicht in Sicht. Trotzdem wird intensiv daran gearbeitet, eine Flut wie 2002 zu verhindern. Bis Ende 2021 soll der Weißeritzknick zwischen den Brücken Kesselsdorfer und Löbtauer Straße ausgebaut sein. Damit wird ein wichtiger Abschnitt von Dresdens gefährlichstem Fluss sicherer. Im August vergangenen Jahres hatten die Arbeiten begonnen. Trotz der Kälte haben die Wasserbauer in den vergangenen Tagen weiter gearbeitet, teilt Sprecherin Britta Andreas von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) mit. Lediglich Betonierarbeiten konnten bei dieser Kälte nicht ausgeführt werden.

Der fast rechtwinklige Abschnitt wird entschärft. Dort verlässt die Weißeritz ihr altes Bett in Richtung Cotta. Das Flussbett wird bis zu 15 Meter breit. Künftig schlägt der Fluss nur noch einen leichten Bogen. Bei der Jahrhundertflut 2002 war der reißende Strom dort über die Ufer getreten. Er hatte die Straßen von Löbtau und der Friedrichstadt überflutet und sich seinen Weg bis in die Innenstadt gebahnt. Deshalb wird die Weißeritz seit 2009 ausgebaut, sodass sie selbst eine 500-jährliche Flut wie 2002 sicher ableiten kann.

In der Flussmitte am Knick steht eine 150 Meter lange Wand aus stählernen Spundbohlen. An diesem Damm fließt die Weißeritz links vorbei. So kann auf der rechten Seite vor dem Gründerzentrum die Ufermauer gebaut werden, die 80 Zentimeter höher als die alte wird. Zwölf Meter lange Stahlbeton-Bohrpfähle sind bis zur vergangenen Woche in den Untergrund getrieben worden. Wird es wärmer, stellen die Wasserbauer darüber einen sogenannten Kopfbalken aus Beton her. Noch im März beginnen sie damit, den Anschluss zwischen Schutzwand und Brücke Löbtauer Straße zu bauen.

Ende des Jahres sollen die Arbeiten so weit sein, dass auf der anderen Weißeritzseite weitergearbeitet werden kann. Dort ist ein ausgeklügeltes System zum Flutschutz geplant. In der Flussmitte wird eine niedrigere Trennwand errichtet, die den Fluss bei normalem Wasserstand begrenzt. Auf der linken Seite entsteht die höhere Ufermauer für den Flutfall, wenn die Weißeritz über die Mittelmauer läuft. (SZ/phi)

